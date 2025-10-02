Нардеп Тищенко використав улюблений прийом Черновецького

Тищенко опублікував допис про те, як він зустрічається з виборцями

Парламентар зібрав столичних пенсіонерів, аби роздати їм продуктові набори

Народний депутат Микола Тищенко зібрав пенсіонерів Святошинського району Києва, аби роздати їм продуктові набори. Парламентар вирішив застосувати тактику, яку раніше активно використовував колишній міський голова столиці Леонід Черновецький. Про це повідомляє «Главком».

Тищенко у своїх соцмережах опублікував відео, де показав, як зустрічається зі своїми виборцями. На відео можна помітити, що нардеп обіймається зі столичним пенсіонерам та роздає їм продукти. Подібним «гречкосійством» займався й Черновецький, ба більше це дало йому змогу тривалий час протриматися на посаді.

«У лютому 2022 року ми в моїй приймальні одразу організували гарячі обіди для переселенців та пенсіонерів. Тоді було важко навіть купити продукти – люди жили у підвалах, не мали змоги приготувати нормальну їжу. З того часу це перетворилось на традицію», – підписав пост Тищенко.

Попри те, що рішення Леоніда Черновецького були дуже непопулярними, підтримка київських пенсіонерів все ж давала свої плоди. Під час передвиборчої кампанії політик активно роздавав їм гречку. А ті, своєю чергою, віддавали за нього свій голос на виборах.

Допис Тищенка скріншот

Черновецький знав, що він популярний серед пенсійного електорату. Він регулярно надсилав літнім мешканцям столиці продуктові набори й після виборів. Ба більше, у нього була ціла мережа в усіх районах столиці. Тож Тищенко теж вирішив повторити стратегію колишнього мера й взявся активно допомагати київським пенсіонерам.