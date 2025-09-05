Декларація нелегальної зброї: поліція Києва назвала перші результати кампанії

Кампанія декларування зброї цивільними громадянами в Україні дає можливість отримати право на законне володіння

Кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів до неї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці нагадують, що кампанія декларування зброї цивільними громадянами в Україні дає можливість мешканцям, які без дозволу зберігають або знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси до неї, задекларувати їх і отримати право на законне володіння.

«Станом на сьогодні до підрозділів поліції Києва звернулися 1070 жителів столиці. Громадяни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та близько 300 тис. набоїв. Усі мешканці столиці протягом кількох годин отримали відповідні дозволи і тепер можуть зберігати зброю на законних підставах», – повідомили у поліції.

Алгоритм декларування зброї максимально спрощений, доступний для кожного та займає лічені години:

спочатку необхідно повідомити про знахідку чи наявну зброю на спецлінію Національної поліції 102 або звернутися до територіального підрозділу поліції за місцем мешкання.

надалі прибути до найближчого підрозділу поліції для декларування зброї, або фахівці дозвільної служби приїдуть за місцем мешкання декларанта для здійснення процедури.

для декларування потрібно мати лише паспорт, фото та ідентифікаційний код.

Столична поліція висловлює подяку громадянам за дотримання вимог законодавства та нагадує: зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї тягне за собою кримінальну відповідальність. Тому щоб ваша зброя була законною – її варто зарієструвати, наголошують правоохоронці.

Нагадаємо, Нацполіція у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами завершили масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. У цій операції було проведено понад 940 обшуків. Серед вилученого: гранатомети, гранати, різні боєприпаси.

Раніше повідомлялося, що підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння.