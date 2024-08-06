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Нардеп Веніславський розповів, коли чекати рішення про демобілізацію військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нардеп Веніславський розповів, коли чекати рішення про демобілізацію військових
Веніславський вважає, що питання демобілізації захисників має не лише політичне, а й безпекове значення
фото з відкритих джерел

За словами нардепа, питання демобілізації під час повномасштабної війни є найбільш болючим та складним

Закон про мобілізацію в Україні працює, і його головну мету досягнуто. Про це заявив народний депутат Федір Веніславський.

«Мільйони громадян оновили свої дані через «Резерв+», сотні тисяч через ТЦК і СП і ЦНАПи. В результаті, на сьогодні ми розуміємо, скільки людей можуть бути залучені в сектор безпеки й оборони. Цю мету ми виконали», – сказав Веніславський.

Веніславський зазначив, що до набуття чинності закону про мобілізацію, представники ТЦК не мали чіткої інформації про те, хто з чоловіків віком від 18 до 60 років перебуває в Україні чи за кордоном. Також не було розуміння: хто може бути мобілізований за станом здоров’я, а хто має право на відстрочку.

За словами нардепа, питання демобілізації під час повномасштабної війни є найбільш болючим та складним, з огляду ситуації на фронті.

«Демобілізація – це питання найбільш болюче та найбільш складне. Ми стали заручниками популістських ідей окремих політиків, які вкинули спочатку в публічний простір, а потім в якості законодавчих ініціатив можливості військовозобов'язаних бути звільненими з військової служби під час дії правового режиму воєнного стану», – зазначив народний депутат.

За словами Веніславського, у комітеті питання демобілізації обговорювалося «дуже ретельно». «Історія світових воєн, на жаль, не знає прикладів, коли до завершення повномасштабної війни, до відсічі агресії здійснювалися якісь комплексні заходи щодо звільнень з військової служби тих, хто відстоює територіальну цілісність та державний суверенітет», – додав він.

На думку нардепа, питання демобілізації має не лише політичне, а й оборонне, безпекове і військове значення.

«Політично вигідно говорити, і нам хотілося б дати надію тим людям, які воюють, що вони будуть після певного часу мати можливість на звільнення. Але, на превеликий жаль, наразі ситуація залишається на фронті дуже складною», – каже парламентар.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що ухваливши закон про демобілізацію, Україна повторить помилку Української Центральної Ради, яка також оголосила про демобілізацію в розпал війни проти більшовиків.

До слова, 26 лютого Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків. Як повідомлялося, в Україні 1 квітня почалася демобілізація бійців строкової служби, які вже відслужили свій строк, але не були звільнені в запас під час російського повномасштабного вторгнення. Відповідно до Указу Президента України №149/2024 демобілізація мала відбуватися впродовж квітня–травня 2024 року. 

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Теги: мобілізація демобілізація Федір Веніславський депутат ЗСУ війна

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