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Парламент може позбавити мандатів депутатів проросійських партій у місцевих радах

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Парламент може позбавити мандатів депутатів проросійських партій у місцевих радах
Місцеві ради треба вичистити від зрадників та колаборантів
Ілюстрація: chesno.org

Рух «Чесно» вимагає, щоб парламент напрацював єдину політику щодо депутатів проросійських партій

16 листопада Комітет з питань державної влади підтримав за основу законопроєкт Кабміну №7476. Ця законодавча ініціатива передбачає позбавлення мандатів представників проросійських партій на місцях. Про це інформує Рух «Чесно», який перед початком засідання наголосив, що буде стежити за поіменним голосуванням членів профільного комітету. 

Парламент може позбавити мандатів депутатів проросійських партій у місцевих радах фото 1

Примітно, що голова комітету Андрій Клочко («Слуга народу»), відставки якого вимагає громадський сектор та більшість нардепів у комітеті, не голосував. Так само дуже показовою є позиція депутатів, які пройшли в парламент від ОПЗЖ: Сергій Кальцев відсутній, Тетяна Плачкова не голосувала, а нардеп Дмитро Ісаєнко «утримався». 

Нагадаємо, що раніше Клочко намагався через свій комітет провести один із законопроєктів ОПЗЖ, який передбачає збереження мандатів представникам проросійських партій, якщо вони до рішення суду встигли вийти з фракції.  

«Наша організація спільно з низкою ЗМІ та колег із громадського сектору цього тижня вийшла із публічною заявою. Ми вимагаємо, щоб парламент напрацював єдину політику щодо депутатів проросійських партій, і вона має стосуватися не лише депутатів місцевих рад. Кожен з нас розуміє, хто досі очолює комітет з питань свободи слова — це Нестор Шуфрич, який, зокрема, фігурує в Реєстрі держзрадників. Саме тому всі, хто були обрані в парламенті від ОПЗЖ, мають бути максимально позбавлені повноважень», – наголошує лідерка Руху «Чесно» Віта Думанська.

Нагадаємо, один із лідерів найбільшої вже забороненої партії ОПЗЖ Юрій Бойко досі має звання Героя України, який йому у 2004 році вручив президент Леонід Кучма. На сайті президента зареєстрували петицію про позбавлення Бойка звання «Герой України» – вона зібрала вже 16 707 підписів, і до закінчення залишилось 26 днів.

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Теги: президент партії парламент

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