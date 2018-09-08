Названа парламентська партія, яка не отримала жодної копійки пожертв від фізосіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Основними спонсорами Опоблоку у 2017 році стала держава та сумнівні фірми

Центр «Ейдос» оприлюднив аудит фінансового звіту партії Опозиційний блок. Нагадаємо, ця партія подала до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) другий річний фінансовий звіт, який містить інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік.

2017 рік поповнив партійний гаманець Опоблоку на 48,5 млн грн бюджетних коштів, ще 3,9 млн грн надійшло через внески від юридичних осіб, 145,5 тис. грн – внесок нематеріальними активами і 9,8 тис. спонсорських внесків.

Головними спонсорами партії продовжують лишатися юридичні особи, від фізичних осіб партія не отримала жодного внеску.

Так, основними благодійниками партії стали:

– ТОВ «Агротрейдмаркет» – 2,55 млн грн, якому не вистачило 10 тис. грн до того, щоб дійти до межі гранично допустимого внеску на підтримку політичної партії (відповідно до вимог ст. 15 Закону «Про політичні партії в Україні» станом на 2017 рік вона становила 2,56 млн грн). Засновником і керівником даного товариства є Степанов Сергій Вікторович, він же засновник чи керівник близько 20 інших юридичних осіб, які мають досить скромні розміри статутних капіталів від 1 до 2 тис. грн, основні види діяльності на зразок «неспеціалізована оптова торгівля», «надання в оренду чи експлуатацію власного чи орендованого майна», «діяльність у сфері архітектури» тощо, а окремі із них ланцюжок кримінальних справ (наприклад, ТОВ «Мілліор Інвест», яка також одноособово заснована і управляється Степановим, фігурує у ряді кримінальних проваджень пов’язаних із ухиленням від сплати податків, фіктивним підприємництвом, легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом), що наштовхує на роздуми не тільки про репутаційні особливості такого благодійника, а про фіктивність діяльності таких підприємств, адже чи може собі дозволити юридична особа, що має статутний капітал 1 тис. грн, віддавати більше 2 млн на фінансування політичної партії?..

– ТОВ «Полі-Буд-Сервіс» – 1 млн грн. Товариство пов’язує із ТОВ «Агротрейдмаркет» не лише спільність політичних уподобань, а й підходи щодо ведення бізнесу. Його засновниця і керівниця Поліщук Любов Миколаївна також має низку юридичних осіб по всій Україні, які, на жаль, не можуть похвалитися значними статутними капіталами, обмежуючись символічними 1-2 тис. грн. Дані щодо її фірм фігурують не в одному кримінальному провадженні, пов’язаному із фіктивним підприємництвом.

– ТОВ «Саламурі» – 300 тис. грн. Засновник і керівник Братаніч Юрій Миколайович, розмір статутного капіталу 100 грн, основний вид діяльності «оптова торгівля іншими товарами господарського призначення».

145,5 тис. грн вартість внеску нематеріальними активами. Це ПЗ «Облік членів партії», що перебуває у партії в користуванні.

Курчинська Ольга Миколаївна та Вишневська Валентина Юліївна у вигляді спонсорської допомоги (на загальну суму 9,8 тис. грн) передали партії майно у безоплатне користування. Яке саме, у звіті не уточнюється. За дивним збігом обставин у депутата Опозиційного блоку Ларіна Сергія Миколайовича за строковим трудовим договором на постійній основі помічниками працюють тезки цих спонсорів.

Детальніше читайте у матеріалі: Жодної копійки від народу. Що показав аудит фінансового звіту Опозиційного блоку