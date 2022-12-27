Netflix оприлюднив інтерв’ю Зеленського (відео)
Зеленський у жовтні дав 45-хвилинне інтерв’ю американському телеведучому
Сервіс Netflix оприлюднив 45-хвилинне інтерв’ю президента України Володимира Зеленського американському телеведучому Девіду Леттерману у шоу «Мій наступний гість не потребує представлення».
Програму знімали ще в жовтні у Київському метрополітені на станції Майдан Незалежності, але сам випуск з'явився на стрімінговій платформі 12 грудня. 26 грудня Netflix виклав повний запис інтерв’ю Зеленського.
Як відомо, американський телеведучий Девід Леттерман приїжджав в Україну наприкінці жовтня. Цей візит був спеціально для того, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Зеленського.
Головні тези інтерв'ю можна прочитати тут.
Як повідомлялося, зокрема Зеленський у спецвипуску шоу Netflix «Мій наступний гість не потребує представлення» розповів анекдот про одеських євреїв і війну з Росією.
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