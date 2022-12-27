Netflix оприлюднив інтерв’ю Зеленського (відео)

Зеленський у жовтні дав 45-хвилинне інтерв’ю американському телеведучому

Сервіс Netflix оприлюднив 45-хвилинне інтерв’ю президента України Володимира Зеленського американському телеведучому Девіду Леттерману у шоу «Мій наступний гість не потребує представлення».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Програму знімали ще в жовтні у Київському метрополітені на станції Майдан Незалежності, але сам випуск з'явився на стрімінговій платформі 12 грудня. 26 грудня Netflix виклав повний запис інтерв’ю Зеленського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, американський телеведучий Девід Леттерман приїжджав в Україну наприкінці жовтня. Цей візит був спеціально для того, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Зеленського.

Головні тези інтерв'ю можна прочитати тут.

Як повідомлялося, зокрема Зеленський у спецвипуску шоу Netflix «Мій наступний гість не потребує представлення» розповів анекдот про одеських євреїв і війну з Росією.