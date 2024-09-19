Парламент звільнив Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони

Раніше при розгляді питання про виключення Безуглої з комітету Нацбезпеки та оборони «слуги», депутати покинули голосування

Рішення підтримали 252 народних депутатів

Верховна Рада звільнила нардепку Марʼяну Безуглу з посади заступника комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 252 нардепа.

За словами Железняка, Безугла більше не є членом комітету з національної безпеки. Натомість, вона стала членом Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Нагадаємо, народна депутатка Марʼяна Безугла звернулася з проханням про звільнення з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вона хоче бути переведеною до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Раніше, 23 липня, при розгляді на засіданні регламентного комітету питання про виключення Мар’яни Безуглої з комітету Нацбезпеки та оборони «слуги», депутати покинули голосування.

До цього Мар’яна Безугла вкотре піддала критиці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, звинувативши його в «авторитарності» і поверненні до радянських методів управління армією.