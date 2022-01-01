Не може приймати їжу: адвокат розповів про самопочуття Саакашвілі

Політик ще не закінчив реабілітаційний курс після голодування, тому його самопочуття не покращилося

Експрезидент Грузії, колишній очільник Одеської області та ексголова виконкому Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі досі не може приймати їжу. Про це розповів його адвокат Шота Тутберідзе, повідомляє Грузія онлайн.

За його словами, політик ще не закінчив реабілітаційний курс після голодування, тому його самопочуття не покращилося. Його вага зараз менше, ніж була після того, коли він припинив голодування. Саакашвілі досі не може приймати самостійно їжу.

«Стан здоров'я, звісно, в цих умовах не покращиться і залишається як і раніше важким. Він практично не може приймати їжу, курс його лікування не завершений. Також складні його медичні показники у всіх аспектах», – заявив Тутберідзе.

Також він зазначив, що колишньому президенту обмежили комунікацію і адвокатам не дозволяють обмінюватися з ним листами, що є обмеженням прав засудженого.

Також до Саакашвілі не пускають і його особистого лікаря, але адвокат вимагає допустити до в'язниці консиліум лікарів.

Тутберідзе підкреслив, що Саакашвілі готовий боротися далі.

«Між тим, нехай ніхто не створює собі ілюзій, щоб представити Саакашвілі ослабленим, людиною, що склала зброю, незважаючи на ці дуже великі травми і тортури, яким він піддався і піддається, він зберігає боєздатність, підтримує комунікацію зі своїми соратниками і, звісно, має намір боротися до тих пір, поки грузинський народ не переможе в цій боротьбі, і безпосередньо не здолає Російську Федерацію», – заявив адвокат.

Раніше Ясько заявила, що Саакашвілі перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, 1 жовтня Михайло Саакашвілі повідомив про приїзд до Грузії. Того ж вечора його затримали та доправили до пенітенціарного закладу. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Ексочільник Грузії у відповідь оголосив голодування, яке тримав упродовж 50 днів та припинив через різке погіршення стану здоров'я.

Депутатка і кохана політика Єлизаветаа Ясько розповіла про стан Саакашвілі: є епізоди втрати пам'яті.

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