Прибічники Саакашвілі створили «групи непокори» та анонсували початок протестів у Грузії

Активісти провели акцію, присвячену 100 дням ув’язнення Саакашвілі

Прихильники ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі оголосили про створення «груп непокори» та початок антиурядових мітингів по всій країні. Про свої плани вони оголосили сьогодні на акції біля в’язниці № 12 у Руставі, де утримується Саакашвілі, передає видання «Новости Грузия».

«Ми пропонуємо широке об’єднання тим людям, які бажають у рамках мирних дій перемогти режим. Разом із нашими однодумцями у регіонах ми почнемо рух, який пошириться у масштабах країни. У столиці найближчими днями ми створимо групи непокори», – сказав учасник мітингу Леван Мерабішвілі.

Як пояснили протестувальники, «групи непокори» влаштовуватимуть «коридори ганьби» представникам влади, а також проводитимуть протестні марші до різних держвідомств.

Сьогоднішня акція біля руставської в’язниці була присвячена 100 дням ув’язнення Саакашвілі. Її організувало нещодавно створене об’єднання громадянських активістів «Сектор Міші». До мітингу приєдналося кілька десятків людей.

Ті, хто зібрався, опротестували те, що вже більше тижня до Саакашвілі не допускають особистого лікаря. Також вони вимагали від Мін’юсту поновити ув’язненому експрезиденту право на телефонні дзвінки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, якщо права колишнього президента Грузії, громадянина України Михайла Саакашвілі, як і раніше, порушуватимуться, він вдасться до крайніх форм протесту. Про це заявили адвокати після зустрічі зі своїм підзахисним у руставській в'язниці.

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі досі не може приймати їжу. Про це розповів його адвокат Шота Тутберідзе.За його словами, політик ще не закінчив реабілітаційний курс після голодування, тому його самопочуття не покращилося. Його вага зараз менше, ніж була після того, коли він припинив голодування. Саакашвілі досі не може приймати самостійно їжу.

Раніше Ясько заявила, що Саакашвілі перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, 1 жовтня Михайло Саакашвілі повідомив про приїзд до Грузії. Того ж вечора його затримали та доправили до пенітенціарного закладу. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Ексочільник Грузії у відповідь оголосив голодування, яке тримав упродовж 50 днів та припинив через різке погіршення стану здоров'я.

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