Саакашвілі на суді в Грузії звернувся до українців (відео)

Саакашвілі додав, що є громадянином України та розраховує, що ГПУ відреагує на його заяву

Експрезидент Грузії, колишній очільник Одеської області та ексголова виконкома Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі вперше особисто з’явився на судовому засіданні у Тбілісі. Відео звернення до українців він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Я хочу звернутися до наших українських друзів. Я чекаю, що ви звертатиметеся до Генеральної прокуратури України та там почнуть розглядати той факт, що проти мене застосовувалися тортури та нелюдське ставлення», — сказав він.

Саакашвілі додав, що є громадянином України та розраховує, що ГПУ відреагує на це.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, якщо права колишнього президента Грузії, громадянина України Михайла Саакашвілі, як і раніше, порушуватимуться, він вдасться до крайніх форм протесту. Про це заявили адвокати після зустрічі зі своїм підзахисним у руставській в'язниці.

Раніше Ясько заявила, що Саакашвілі перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, 1 жовтня Михайло Саакашвілі повідомив про приїзд до Грузії. Того ж вечора його затримали та доправили до пенітенціарного закладу. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Ексочільник Грузії у відповідь оголосив голодування, яке тримав упродовж 50 днів та припинив через різке погіршення стану здоров'я.

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