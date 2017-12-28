Ніцой: введення «українських квот» на радіо і телебаченні - це поразка для мови

Громадська діячка обурена «мовною шизофренією», яка відбувається в українських ефірах

Після введення «українських квот» на радіо і телебаченні фактично нічого не зміниться. Таку думку висловила дитяча письменниця, педагог та громадська діячка Лариса Ніцой у інтерв’ю «Главкому». [READ_MORE] «З квотами – це поразка, бо на телебаченні фактично нічого не зміниться. У законі



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Фото: Станіслав Груздєв Лариса Ніцой

Громадська діячка обурена «мовною шизофренією», яка відбувається в українських ефірах

Після введення «українських квот» на радіо і телебаченні фактично нічого не зміниться. Таку думку висловила дитяча письменниця, педагог та громадська діячка Лариса Ніцой у інтерв’ю «Главкому».

«З квотами – це поразка, бо на телебаченні фактично нічого не зміниться. У законі прописано, що у жовтні наступного року повинні вступити в силу 75% української мови. Це великий заголовок, а під ним є підпункти дрібненьким шрифтом, які нівелюють ці 75%. Бо вказана частка розповсюджується лише на ведучих. Чи зміниться істотно ситуація на телебаченні, коли всі гості, експерти, політики будуть говорити тією мовою, якою хочуть? До того ж, 25% все одно залишається російська», — говорить Ніцой.

За словами громадської діячки, поразка «нововведень» полягає у тому, що в ефірі все ще залишається мовна шизофренія: «Ніде на телебаченні такого немає, щоб, наприклад, у Франції телебачення мовило португальською за рахунок Франції. Візьмемо канал ВВС, який транслює свої новини на весь світ. Політика каналу – він повністю англомовний. Вони що, не демократи, чи вони когось дискримінують? Ні, просто така політика каналу. Якщо ти приходиш на канал, то ти або говориш англійською, або тобі дають перекладача – і це все одно буде англійська мова. Це світовий зразок. Закон про квоти вже почав діяти – ви побачили особливі зміни на телебаченні?»

Ніцой вважає, що квоти потрібно вводити не на години і хвилини, а на хвилі або на передачі, аби уникнути цієї мовної шизофренії.

«Наприклад, для кримсько-татарського народу нехай буде 20-хвилинна передача кримсько-татарською мовою. Це чудово, нехай звучить кримсько-татарська музика. Але ці 75% і мішанина, до якої квота призводить, - це неправильний підхід. Це потрібно у майбутньому вирівняти, звісно, залишивши певний відсоток для меншин, але для чисто мовних передач або і цілих каналів. Якщо у них є сила і свої фінанси вести канал своєю мовою – це прекрасно. Нехай канали конкурують між собою, люди обирають собі – український чи, наприклад, угорський канал», — резюмує Ніцой.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Лариса Ніцой: Навколо мого будинку всі магазини перейшли на українську.