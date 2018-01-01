Німецькі ЗМІ назвали українських олігархів, які фінансували лобістів Януковича в Європі

Серед екс-спонсорів Януковича є і нинішній президент України

Цього тижня стали відомі нові подробиці щодо «Справи Манафорта», якого звинувачують в отриманні грошей від команди екс-президента України Віктора Януковича. Зокрема, з'явилися докази того, що лобістів Януковича, які діяли на території Європи, фінансували Віктор Пінчук, Рінат Ахметов та Петро Порошенко. Підтримуваний



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Віктор Янукович

Серед екс-спонсорів Януковича є і нинішній президент України

Цього тижня стали відомі нові подробиці щодо «Справи Манафорта», якого звинувачують в отриманні грошей від команди екс-президента України Віктора Януковича. Зокрема, з'явилися докази того, що лобістів Януковича, які діяли на території Європи, фінансували Віктор Пінчук, Рінат Ахметов та Петро Порошенко. Підтримуваний ними «Європейський центр за сучасну Україну» був зареєстрований у відкритому регістрі ЄС як незалежна неурядова організація. Про це йдеться у програмі Tagesschau німецького телеканалу ARD.

У програмі німецкього телебачення зазначено, що «навіть якщо ця організація стверджувала, що вона є незалежною, кожен в Брюсселі знав, що це – лобістський інструмент Партії регіонів».

«"Європейський центр…" активно працював у Берліні, Парижі та Лондоні над зміною іміджу Януковича та Партії регіонів. Декілька українських олігархів фінансували «проукраїнську ініціативу». Серед них — Віктор Пінчук, Рінат Ахметов та Петро Порошенко, нинішній президент України», — зазначають у виданні.

Додамо, що американська лобістська фірма Podesta зізналася у своїй роботі на завдання брюсельської організації «Європейський центр за сучасну Україну» над поліпшенням стосунків між Заходом та Україною. В межах цієї роботи були організовані зустрічі та прес-конференції, зокрема – з Гузенбауером та Романо Проді, який був президентом Єврокомісії з 1999 по 2004 рік.

Раніше повідомлялось, що у документах звинувачення йдеться про те, що Пол Манафорт та Річард Ґейтс, не зареєструвавшись належним чином, лобіювали інтереси українського уряду на території США в 2012-2014-х роках. Для цього вони заангажували та активно скеровували роботу двох лобістських контор у Вашингтоні. Аби мінімізувати публічне оприлюднення інформації, Манафорт та Ґейтс діяли таким чином, щоб номінальним клієнтом цих двох лобістських компаній був спецально заснований у Брюсселі «Європейський Центр за сучасну Україну». Втім, оплата за роботу йшла не від клієнта, а напряму через офшорні рахунки, що мають відношення до Манафорта та Ґейтса. Всього – два мільйони доларів протягом двох років.

Крім того, ці імена можна знайти в документі американської лобістської фірми Mercury, де також йдеться про її роботу на завдання «Європейського центру за сучасну Україну».

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