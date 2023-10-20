Киргизія ввела нові правила в'їзду й підставила росіян
Росіянам, які тікають від мобілізації, потрібно буде отримати візи та легалізувати своє перебування у Киргизії
Нові правила перебування в Киргизії для іноземців торкнуться і громадян низки країн, зокрема і Росії. Про це повідомляє пресслужба киргизького МЗС.
Зокрема, росіянам ускладнили можливість безвізового перебування в Киргизії. Уряд республіки скасував положення «visa-run», згідно з яким іноземні громадяни мали можливість часто виїжджати за межі країни та в'їжджати назад з метою продовження терміну свого перебування.
«Низка нових правил перебування поширюється на громадян держав-членів Євразійського економічного союзу. Вони перебувають на території Киргизії без необхідності оформлення дозвільних документів на термін, що не перевищує 90 днів протягом кожного 180-денного періоду з моменту в'їзду в країну», – повідомили у відомстві.
За даними установи, для довгострокового перебування на території Киргизії (понад 90 днів) громадянам іноземних держав необхідно звернутися до уповноважених органів за оформленням документів, що дають право перебувати в країні залежно від мети візиту (возз'єднання з родиною, навчання, робота та ін.).
До таких документів відносяться: реєстрація за місцем перебування, посвідка на проживання, дозвіл на тимчасове проживання, а також статус «Кайрилман» (надається етнічним киргизам, що переселилися або бажають переселитися на територію Киргизії) або «Мекен-карт» (видається колишнім громадянам Киргизії, які отримали інше громадянство).
МЗС країни також нагадав, що реєстрація громадян Росії, Казахстану, Таджикистану, Вірменії, Білорусії, Грузії, Азербайджану, Молдови провадиться на строк не більше шести місяців з правом подальшого продовження реєстрації залежно від мети перебування. Реєстрація неповнолітніх дітей іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється одночасно з реєстрацією їхніх батьків, опікунів та інших законних представників.
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