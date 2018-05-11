Новий адвокат Савченко розповів, чому погодився захищати скандальну депутатку

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Надія Савченко

Термін запобіжного перебування під вартою Надії Савченко у СІЗО СБУ закінчується 20 травня

Адвокат Олександр Шадрін погодився захищати скандальну депутатку Надію Савченко тому, що злочини у сфері терористичних актів і злочини проти основ національної безпеки – це його спеціалізація. Про це юрист повідомив у інтерв’ю «Главкому».

За словами Шадріна, сестрі Надії Савченко – Вірі – порекомендував його юридичну допомогу адвокат Ілля Новіков.

«Справи такої категорії, а саме злочини у сфері терористичних актів, або злочини проти основ національної безпеки – це моя спеціалізація. Я мав дуже багато таких справ, обізнаний з особливостями захисту у таких кримінальних провадженнях. Вирішили звернутися до мене з огляду, мабуть, на великий резонанс справи», - пояснив Шадрін.

Адвокат також уточнив, що Андрій Портнов його не консультує.

Нагадаємо, 20 травня закінчується термін запобіжного перебування під вартою Надії Савченко у СІЗО СБУ. Захисники народного депутата переконані: сторона обвинувачення ініціюватиме продовження терміну тримання під вартою для Савченко. Але коли саме відбудеться наступне засідання суду, наразі невідомо.

Як відомо, наприкінці березня 2018 року Верховна Рада позбавила Савченко недоторканості. Її обвинувачують за низкою статей: насильницьке повалення конституційного ладу або захоплення державної влади; підготовка злочину, пошук засобів та спільників; груповий злочин; посягання на життя державного чи громадського діяча; терористичний акт; вербування людей та пошук зброї для терористичного акту; незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Деякі з цих статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі.

Із перших днів арешту народного депутата захищав адвокат Віктор Чевгуз. Але вже за тиждень він розірвав угоду через нібито те, що його клієнтка надає перевагу «політичним методам захисту», а не юридичним, з чим він не погоджується. З 5-го травня новим адвокатом Надії Савченко став Олександр Шадрін – захисник екс-мера Слов’янська Нелі Штепи і сепаратиста Ігната Кромського (позивний «Топаз»). Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Олексій Шевчук, який також захищає Надію Савченко.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Новий адвокат Надії Савченко: Душ раз на тиждень – це нелюдське поводження, яке межує з тортурами