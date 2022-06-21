Дмитро Лубінець може стати новим омбудсменом. Що про нього відомо

Наразі Дмитро Лубінець є безпартійним депутатом

Новим омбудсменом може стати народний депутат України Дмитро Лубінець. Відповідну пропозицію вніс голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Зараз депутат очолює комітет із питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. На думку Стефанчука, його попередній досвід допоможуть ефективно виконувати повноваження омбудсмена.

«Вірю, що його досвід на посаді голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, а також його професійні та людські якості створять усі необхідні передумови для виконання в повному обсязі повноважень, покладених на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», – зазначив Стефанчук.





Дмитро Лубінець почав політичну кар'єру у 2010 році і виграв вибори в Волноваський міській раді шостого скликання. У той же період він став першим заступником голови громадської організації під назвою «Народно-патріотичний союз Донбасу».

У 2019 році до Верховної Ради 9 скликання потрапив як безпартійний самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Член депутатської групи «За майбутнє». Він також був депутатом Ради попереднього скликання – від «Блоку Петра Порошенка».

Нагадаємо, 30 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади через позицію Банкової, яку нібито не влаштовує її активна діяльність.