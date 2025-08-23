Антикорупційний суд арештував готівку сім’ї колишнього віцепрем’єра Чернишова

Детективи НАБУ вилучили валюту в будинку ексвисокопосадовця, який він орендує в елітному поселенні під Києвом

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала низку коштів сім’ї колишнього віцепрем’єра-міністра єдності Олексія Чернишова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Зокрема, під арешт потрапили $36 тис. і 50 тис. грн, які є власністю Олексія Чернишова. Також сім’я ексвіцепрем’єра втратила доступ до 13,6 тис. євро, 39,7 тис. грн і 1 тис. фунтів стерлінгів, що на праві спільної сумісної власності належать Олексію та Світлані Чернишовим.

На початку липня 2025 року ці кошти відшукали детективи НАБУ, прийшовши до будинку в Козині Київської області, який орендує сім’я Чернишова. Частина готівки лежала у сейфі гардеробної кімнати. Там же, наприклад, зберігався закордонний паспорт Олексія Чернишова.

Обшуки в орендованому будинку ексвисокопосадовця відбулися в рамках кримінального провадження, де пізніше підозру отримав і сам Чернишов.

Крім того, 25 червня антикорупційний суд арештував кошти колишнього віцепрем’єра-міністра єдності, які лежали на банківських рахунках. Йдеться про понад 50 млн грн і більше 100 тис. євро.

Як повідомляв «Главком», Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що Олексій Чернишов користується незадекларованими автомобілями.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро підозрює ексвіцепрем’єра у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю інших посадовців.

27 червня Вищий антикорупційний суд призначив підозрюваному Олексію Чернишову міру запобіжного заходу у вигляді 120 млн грн застави. Кошти за підозрюваного заплатили стороні особи. Також десяту частину від розміру застави (10 млн грн) внесла дружина Світлана Чернишова.

7 серпня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід ексвіцепрем’єру Олексію Чернишову.