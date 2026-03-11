Головна Країна Політика
Конфлікт на Близькому Сході може перерости у світову війну – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Український лідер переконаний, що світ дуже близький до нової масштабної війни
скриншот з відео Кейліна Робертсона

Глава держави вважає, що якщо бойові дії з Іраном не припиняться до осені, конфлікт затягнеться

Президент України Володимир Зеленський заявив, що конфлікт на Близькому Сході є одним із найбільших ризиків для світу за останні роки та може перерости у світову війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю глави держави ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

Очільник України підкреслив, що українська розвідка вже фіксує багато деталей російського виробництва в ударних безпілотників, які застосовуються Іраном у війні та атакують американські бази.

«Тому, як на мене, зрозуміло, що це найбільший ризик, з яким світ стикається в останні роки, тому що це може перерости у світову війну. Я дуже сподіваюся, що цього не станеться. Але якщо цю війну на Близькому Сході не зупинити – так само, як потрібно було зупинити Путіна на самому початку, – тоді, якщо війну негайно ніхто не зупинить, це означає, що вона може стати дуже довгою війною. І вона може стати світовою війною», – пояснив він.

Глава держави наголосив, що світ, на його думку, «вже дуже близько до цього». «Якщо це не буде зупинено до осені, думаю, що все триватиме й надалі. І якщо деякі союзники відкрито приєднаються до іранського режиму, наприклад, тоді, я вважаю, це стане новим кроком у цій ескалації та нових викликах», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що позиції США та Ізраїлю щодо завершення війни проти Ірану почали розходитися. Президент США Дональд Трамп сигналізує про готовність до деескалації, тоді як прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу натякає на продовження кампанії. 

Президент США Дональд Трамп заявив, що військові цілі Вашингтона у війні проти Ірану «практично виконані» і конфлікт може завершитися найближчим часом. «Наші військові цілі були практично повністю виконані», – сказав він, додавши, що війна завершиться «дуже скоро».

До слова, у ніч на 11 березня ситуація в регіоні Перської затоки різко загострилася: Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн повідомили про перехоплення масованих хвиль іранських ракет та безпілотників.

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
