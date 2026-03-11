Головна Країна Політика
«Україна має карти». Зеленський пояснив, чому США попросили Київ про допомогу

Ростислав Вонс
Президент: «Думаю, рік тому у нас теж були карти, але ми їх не показували»
скриншот з відео Кейліна Робертсона

На тлі війни на Близькому Сході Сполучені Штати попросили Україну допомогти захиститися від «шахедів»

Прохання США до України про допомогу на Близькому Сході свідчить про те, що у Києва «є карти». Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю ірландському блогеру Кейліну Робертсону, повідомляє «Главком».

Під час розмови з главою держави інтервʼюер зазначив, що США звернулися по допомогу через ситуацію на Близькому Сході саме до України, а не до інших країн, зокрема Франції чи Німеччини. Крім того, Вашингтон відхилив пропозицію використовувати британський авіаносець. Робертсон поцікавився, що він український лідер, коли Штати просять допомогти збивати «шахеди».

«Гарне почуття. Зараз це завдяки нашим солдатам – чудовим, чудовим людям, і безлічі різних виробництв, які ми розвивали з самого початку війни. Тепер у нас високий рівень», – відповів президент.

На уточнювальне запитання, чи є тепер в України «карти», Зеленський сказав, що вони й раніше були, просто Київ їх не показував. «Думаю, так... У нас було, як у хорошого гравця. Можна мати хороші карти, але важливо не показувати всім, що вони є. Думаю, рік тому у нас теж були (карти – «Главком»), але ми їх не показували. Але тепер усі розуміють, що вони є», – каже він.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський запропонував направити на Близький Схід своїх найкращих експертів зі збивання іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають Володимира Путіна погодитися на місячне перемир'я у війні Росії проти України.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що конфлікт на Близькому Сході є одним із найбільших ризиків для світу за останні роки та може перерости у світову війну.

