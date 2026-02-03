«Помилка» у 22 млн грн. Директору Департаменту КМДА повідомлено про підозру через декларацію

Володимир Костіков є директором Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА з 2 березня 2023 року

За версією слідства, внесені до декларації 22 млн грн могли бути вказані для подальшої легалізації дорогих покупок

Директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА викрито у внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації. Сума невідповідності становить понад 22 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Арифметика «заощаджень»

За даними слідства, у декларації за 2023 рік посадовець вказав 31 млн грн заощаджених коштів. Проте ретельний аналіз доходів слідчими свідчить, що реально чиновник міг заощадити не більше 9 млн грн – навіть з урахуванням усіх заробітків до держслужби.

За даними слідства, директор Департаменту придбав квартиру за 8,4 млн грн, автомобілі Infiniti та Mercedes-Benz, а також інше майно. Попри значні витрати, сума «заощаджень» у його декларації залишилися майже незмінною.

Таким чином, зазначають у Генпрокуратурі, до декларації внесено недостовірні дані на 22 млн грн. За версією слідства, ці суми могли бути вказані для подальшої легалізації дорогих покупок.

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Що відомо про фігуранта справи

На сайті Київської міської державної адміністрації директором Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА з 2 березня 2023 року значиться Костіков Володимир Володимирович. Він має шостий ранг державного службовця. З 2020 року працював першим заступником директора цього ж Департаменту. У минулому обіймав посади головного інженера підприємства «Апалан крок» та директора «Фортус Інтернешнл». Протягом майже 13 років працював на заводі залізобетонних виробів №2 «Київбуддеталькомплект» (начальник відділу техконтролю, заступник директора з якості).

