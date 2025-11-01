Головна Країна Кримінал
Правоохоронці вилучили в чиновниці готівки на понад мільйон доларів: у чому її звинувачують

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Правоохоронці вилучили в чиновниці готівки на понад мільйон доларів: у чому її звинувачують
Чиновницю затримали за підозрою у незаконному збагачені
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 30 млн грн

У керівниці одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу, який обслуговує Дніпропетровську та Кіровоградську області, правоохоронці під час обшуку вилучили валюту на загальну суму понад $1 млн. Як інформує «Главком», про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Обшуки проводили працівники ДБР у взаємодії з ДСР Національної поліції у межах розслідування кримінального провадження щодо можливих неправомірних дій працівників Державної екологічної інспекції Придніпровського округу.

 «Під час обшуку за місцем проживання в однієї з посадовиць правоохоронці виявили та вилучили незадекларовану готівку – 880 тисяч доларів США та понад 200 тисяч євро», – ідеться у повідомленні.

Чиновницю затримали за підозрою у незаконному збагачені (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 30 млн грн.

Нагадаємо, у Нацполіції та в Офісі генпрокурора повідомили, що міському голові Вишгорода та директору підрядної компанії вручили підозри за привласнення 6,6 млн грн бюджетних коштів. Мова йде про заволодіння коштами під час закупівлі за прямими договорами двох екскаваторів та виконання робіт з поточного ремонту відстійника дощової каналізації на одній із вулиць міста. 

Також евакуйована влада Сєвєродонецька, яка продовжила діяти на підконтрольній Україні території, розтратила 5,5 млн грн. Кошти повинні були бути спрямовані на закупівлю дронів та РЕБ для українських військових.

прокурор розслідування влада екологія

