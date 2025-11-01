Правоохоронці вилучили в чиновниці готівки на понад мільйон доларів: у чому її звинувачують

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 30 млн грн

У керівниці одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу, який обслуговує Дніпропетровську та Кіровоградську області, правоохоронці під час обшуку вилучили валюту на загальну суму понад $1 млн. Як інформує «Главком», про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Обшуки проводили працівники ДБР у взаємодії з ДСР Національної поліції у межах розслідування кримінального провадження щодо можливих неправомірних дій працівників Державної екологічної інспекції Придніпровського округу.

«Під час обшуку за місцем проживання в однієї з посадовиць правоохоронці виявили та вилучили незадекларовану готівку – 880 тисяч доларів США та понад 200 тисяч євро», – ідеться у повідомленні.

Чиновницю затримали за підозрою у незаконному збагачені (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 30 млн грн.

