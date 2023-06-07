Україна терміново побудує нові водогони

Вода буде подаватися руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи

Уряд вчора, 6 червня, на позачерговому засіданні ухвалив низку рішень, спрямованих на забезпечення питною водою населення на півдні України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Зокрема, виділено 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів.

«Це будуть водогони Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця – Томаківка. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час. Відповідальним за реалізацію проектів буде Держагентство з відновлення», – зазначив Шмигаль.

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Крім того, Кабмін виділив Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

120 млн грн виділено Державному агентству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою.

За словами Шмигаля, вода буде подаватися руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи. Проєкт дозволить досягнути необхідних показників якості питної води та повернути її подачу в місто.

Раніше повідомлялося, що рівень води у Запорізькій області, яка знаходиться на іншому березі Дніпра від Дніпропетровщини, суттєво знизився.

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Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.