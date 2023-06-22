Мобілізація: уряд запровадив додаткове обмеження для чоловіків призивного віку

Відтепер працювати в охоронній сфері дозволено лише тим чоловікам, які мають відстрочку від призову

До заяви на прийняття на роботу охоронцем чоловікам потрібно буде подавати додаткові документи

Уряд заборонив чоловікам призовного віку займатися охоронною діяльністю. Про це йдеться в постанові Кабміну № 341 від 18 квітня 2023 року.

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Відтепер працювати в охоронній сфері дозволено лише тим чоловікам, які:

мають відстрочку від призову;

перебувають у військовому резерві;

не підлягають призову під час мобілізації.

Однією з головних змін, які запровадив Кабмін, стали вимоги до персоналу охоронців щодо документів, які потрібно подавати під час отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності.

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До заяви на прийняття на роботу охоронцем мають додаватися наступні документи:

документ, що підтверджує проходження кандидатом служби у військовому резерві та перебування у військовому оперативному резерві територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військової частини), зазначених у військовому квитку, контракті або довідці з ТЦК та СП.

копія військового квитка, контракту або довідки, яка підтверджує право на відстрочку від призову на строкову військову службу;

також може надаватися довідка про непридатність особи за станом здоров’я для виконання військової служби.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області планову госпіталізацію чоловіків віком від 18 до 59 років більше не проводитимуть без дозволу військкоматів.