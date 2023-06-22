Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мобілізація: уряд запровадив додаткове обмеження для чоловіків призивного віку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізація: уряд запровадив додаткове обмеження для чоловіків призивного віку
Відтепер працювати в охоронній сфері дозволено лише тим чоловікам, які мають відстрочку від призову
Фото: poltava.to

До заяви на прийняття на роботу охоронцем чоловікам потрібно буде подавати додаткові документи

Уряд заборонив чоловікам призовного віку займатися охоронною діяльністю. Про це йдеться в постанові Кабміну № 341 від 18 квітня 2023 року.

Відтепер працювати в охоронній сфері дозволено лише тим чоловікам, які:

  • мають відстрочку від призову;
  • перебувають у військовому резерві;
  • не підлягають призову під час мобілізації.

Однією з головних змін, які запровадив Кабмін, стали вимоги до персоналу охоронців щодо документів, які потрібно подавати під час отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності.

До заяви на прийняття на роботу охоронцем мають додаватися наступні документи:

  • документ, що підтверджує проходження кандидатом служби у військовому резерві та перебування у військовому оперативному резерві територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військової частини), зазначених у військовому квитку, контракті або довідці з ТЦК та СП.
  • копія військового квитка, контракту або довідки, яка підтверджує право на відстрочку від призову на строкову військову службу;
  • також може надаватися довідка про непридатність особи за станом здоров’я для виконання військової служби.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області планову госпіталізацію чоловіків віком від 18 до 59 років більше не проводитимуть без дозволу військкоматів.

Читайте також:

Теги: Кабмін мобілізація війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни продовжують звільняти рідні землі
Контрнаступ. В української армії положення краще, аніж в окупантів
20 червня, 19:24
Патрулювання акваторії навколо Севастопольської бухти почастішало і тепер охоплює велику площу
Росія посилює оборону Севастополя бойовими дельфінами
14 червня, 18:23
Українські бійці знищили російський склад із боєприпасами
Стали відомі втрати ворога на Таврійському напрямку
13 червня, 20:28
Євгеній Пригожин
Що буде далі з Пригожиним і чому мовчить Путін?
12 червня, 10:54
ЗСУ нищать ворога на українській землі
ЗСУ знищили тренувальний табір кадирівців у Донецьку: десятки загиблих
9 червня, 09:13
Виділено 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів
Україна терміново побудує нові водогони
7 червня, 11:07
Авіація сил оборони за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника
Наступ на Мар’їнку та успішна робота авіації ЗСУ: як пройшов день на фронті
31 травня, 19:09
Ворог запустив ракети із літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря
Масована атака РФ: Повітряні сили повідомили про кількість збитих ворожих цілей
29 травня, 08:51
Місто майже повністю знищене загарбниками
Бахмут став ще одним символом російської ганьби
22 травня, 19:19

Події в Україні

Противник зосереджує основні зусилля на чотирьох напрямках. Тривають важкі бої – Генштаб
Противник зосереджує основні зусилля на чотирьох напрямках. Тривають важкі бої – Генштаб
Окупанти використовують новий аеродром для ракетних атак по Україні: оприлюднені фото
Окупанти використовують новий аеродром для ракетних атак по Україні: оприлюднені фото
Мобілізація: уряд запровадив додаткове обмеження для чоловіків призивного віку
Мобілізація: уряд запровадив додаткове обмеження для чоловіків призивного віку
Вища рада правосуддя звільнила скандальну суддю Волкову: деталі
Вища рада правосуддя звільнила скандальну суддю Волкову: деталі
СБУ оголосила підозру російському мільярдеру
СБУ оголосила підозру російському мільярдеру
В Україні арештовано активи компаній, які вивозили корисні копалини до РФ
В Україні арештовано активи компаній, які вивозили корисні копалини до РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Що спонукає біженців повернутися додому з Польщі: несподівані причини
48K
Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі
9056
У Києві стався вибух: горів багатоповерховий будинок
8243
«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту
7762
Одна з країн ЄС планує назавжди закрити небо: озвучено причину
7728
Кім зробив заяву щодо його призначення головою КМВА

Новини

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по позиціях особового складу противника – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня
Сьогодні, 06:10
Попри повільний темп контрнаступу ЗСУ створюють умови для головного удару – ISW
Сьогодні, 04:23
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 02:02
22 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту