«Укроборонпром» очолить 31-річний Сметанін – ЗМІ

За даними ЗМІ рішення про призначення Сметаніна буде оприлюднене 26 червня

Кабмін затвердив директора Харківського заводу Малишева на посаді нового керівника відомства

Державний концерн «Укроборонпром» 31-річний Герман Сметанін. Про це повідомляє «Економічна правда».

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За даними видання, 24 червня, Кабмін затвердив директора Харківського заводу Малишева на посаді нового керівника відомства. Це рішення оприлюднять 26 червня, а набере чинності воно 28 червня.

За даними видання, конфлікт в оборонної галузі намітився навесні 2023 року. 21 березня Рада призначила колишнього керівника «Укрзалізниці» Олександра Камишіна міністром стратегічних галузей промисловості. В непублічних розмовах представники влади в один голос говорили, що головна мета цього призначення, як її Камишіну сформулював президент Зеленський, – навести порядок в оборонці.

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Перші тижні і новий міністр, і керівник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв переконували, що ніякого конфлікту не буде, а буде командна робота.

Щоправда, експерти на ринку і виробників, і торговців озброєнням припускали, що рано чи пізно постане питання заміни керівництва відомства.

Через три місяці після призначення Камишіна головою Мінстратегпрому стало відомо, що Гусєву в «робочій команді» оборонки більше не знайшлося місця.

Як зазначається, головною проблемою для «Укроборонпром» часів Юрія Гусєва стала ракетна програма. Минулого року були затверджені її дуже амбітні оновлені цілі.

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Нагадаємо,у грудня 2020 року стало відомо, що Очільник Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв очолив державний концерн «Укроборонпром»

Як повідомлялося, реєстрація акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» – правонаступника концерну «Укроборонпром» – буде проведена після визначення урядом особи, яка має здійснити реєстрацію нової оборонної компанії.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що реформа «Укроборонпрому» заблокована кілька місяців через видалення двох пунктів з постанови уряду, які регулювали порядок реєстрації АТ «Українська оборонна промисловість».