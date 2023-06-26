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«Укроборонпром» очолить 31-річний Сметанін – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укроборонпром» очолить 31-річний Сметанін – ЗМІ
За даними ЗМІ рішення про призначення Сметаніна буде оприлюднене 26 червня
фото: Army.com.ua

Кабмін затвердив директора Харківського заводу Малишева на посаді нового керівника відомства

Державний концерн «Укроборонпром» 31-річний Герман Сметанін. Про це повідомляє «Економічна правда».

За даними видання, 24 червня, Кабмін затвердив директора Харківського заводу Малишева на посаді нового керівника відомства. Це рішення оприлюднять 26 червня, а набере чинності воно 28 червня.

За даними видання, конфлікт в оборонної галузі намітився навесні 2023 року. 21 березня Рада призначила колишнього керівника «Укрзалізниці» Олександра Камишіна міністром стратегічних галузей промисловості. В непублічних розмовах представники влади в один голос говорили, що головна мета цього призначення, як її Камишіну сформулював президент Зеленський, – навести порядок в оборонці.

Перші тижні і новий міністр, і керівник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв переконували, що ніякого конфлікту не буде, а буде командна робота.

Щоправда, експерти на ринку і виробників, і торговців озброєнням припускали, що рано чи пізно постане питання заміни керівництва відомства.

Через три місяці після призначення Камишіна головою Мінстратегпрому стало відомо, що Гусєву в «робочій команді» оборонки більше не знайшлося місця.

Як зазначається, головною проблемою для «Укроборонпром» часів Юрія Гусєва стала ракетна програма. Минулого року були затверджені її дуже амбітні оновлені цілі.

Нагадаємо,у грудня 2020 року стало відомо, що Очільник Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв очолив державний концерн «Укроборонпром»

Як повідомлялося, реєстрація акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» – правонаступника концерну «Укроборонпром» – буде проведена після визначення урядом особи, яка має здійснити реєстрацію нової оборонної компанії.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що реформа «Укроборонпрому» заблокована кілька місяців через видалення двох пунктів з постанови уряду, які регулювали порядок реєстрації АТ «Українська оборонна промисловість».

Теги: Кабмін міністр Укроборонпром президент Юрій Гусєв конфлікт

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