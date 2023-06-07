Прикордонне Шебекіно накрив їдкий дим (відео)

Над містом піднімається стовп чорного диму і його видно за багато кілометрів

Мешканцям міста влада радить менше перебувати на вулиці та зачинити вікна

У російському Шебекіно Білгородської області сьогодні, 7 червня, сталася потужна пожежа. Загорання виникло у промзоні нібито після обстрілу. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

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Гладков заявив, що Шебекіно нібито накрили із РСЗВ «Град». За його словами, понад 40 снарядів потрапили на територію промзони, там виникла пожежа. Ще 20 снарядів прилетіли до різних частин міста. Втім потерпілих після події немає.

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Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про їдкий дим у повітрі. Мешканцям радять менше перебувати на вулиці та зачинити вікна.

Раніше повідомлялося, що у місті Шебекіно Білгородської області, де тривають активні бойові дії, горів завод «Монокристал», який виробляв штучні сапфіри.