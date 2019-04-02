Один з кандидатів в президенти заявив про підтримку Порошенка в другому турі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головне, аби не Зеленський, переконаний Олександр Данилюк

Кандидат у президенти України Олександр Данилюк, лідер громадянського руху «Спільна справа», закликав виборців не голосувати за Володимира Зеленського.

«Хто би не вийшов – Порошенко чи Тимошенко – я би підтримував того, хто проти Зеленського. Я роблю це публічно. Більше того, я на минулому тижні закликав всіх своїх симпатиків віддати голос або за Тимошенко, або за Порошенко, для того, щоби Зеленський не вийшов у другий тур. І закликали інших кандидатів, у тому числі більш рейтингових, зробити це саме», - заявив Данилюк в коментарі «Главкому».

За словами Данилюка, вихід Зеленського у другий тур – це загроза для національної безпеки країни.

«Зеленський – це кандидат, який є гібридним реваншем і по суті олігархічним компромісом з Російською Федерацією», підсумував Олександр Данилюк.

Нагадаємо, що Юлія Тимошенко сьогодні не захотіла давати пораду своїм виборцям, за кого голосувати у другому турі. У той час, як одразу після оголошення результатів екзит-полів Анатолій Гриценко пояснив, чому за жодних умов не проголосує за Порошенка

За результатами підрахунку 99% протоколів в другий тур проходять Зеленьский і Порошенко.