Окупанти скасували комендантську годину в «ЛНР» на час новорічних свят

Колаборанти скасували дію комендантської години під час Нового року і Святвечора

Комендантську годину буде скасовано в ніч із 31 грудня на 1 січня та в ніч із 6 на 7 січня

Окупаційна адміністрація Луганської області ухвалила рішення скасувати дію комендантської години під час Нового року і Святвечора. Про це йдеться в «указі» ватажка так званої «ЛНР» Леоніда Пасічника.

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Комендантську годину на окупованій території Луганської області буде скасовано в ніч із 31 грудня на 1 січня та в ніч із 6 на 7 січня.

При цьому цей «указ» не поширюється на міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Первомайськ та Рубіжне.

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Також бойовики не скасовують комендантську годину в Кремінському, Сватівському та Троїцькому районах області.

Вищевказані міста та райони розташовані поблизу лінії зіткнення, а поблизу Кремінної просто зараз тривають бої.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін 20 грудня у Кремлі вручив ордени ватажкам колаборантів та терористам, які співпрацюють із РФ на окупованих територіях.

До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.