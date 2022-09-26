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Окупанти відчули, що програють війну в Україні, – Зеленський

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти відчули, що програють війну в Україні, – Зеленський
Зеленський прокоментував ситуація на фронті
фото: Офіс президента

На Донеччині наразі найважча ситуація

Російські військові вже відчули, що програють війну в Україні, і намагаються просто відтягнути цей момент та забезпечити хоч якусь активність на фронті. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

За його словами, попри очевидну безглуздість війни для Росії та втрату окупантами ініціативи командування російських військових все одно жене їх на загибель.

«Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів. Коли бачимо це, коли бачимо ці наступи, ще раз переконуємося, що російська мобілізація – це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік гарматного мʼяса. Іншого сенсу в російській мобілізації просто немає», – повідомив президент.

Він зауважив, що на Донеччині наразі найважча ситуація.

«Особливо гостра ситуація – на Донеччині. Робимо все, щоб стримати ворожу активність. Саме там зараз наша ціль номер один, оскільки і для окупантів Донбас – все ще ціль номер один», – додав очільник держави.

Нагадаємо, триває 215-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку та завдає ударів по цивільній інфраструктурі, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Теги: Донбас військові мобілізація президент ворог

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