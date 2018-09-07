Омелян запропонував українцям, які працюють у Росії, вступати до Збройних сил, бо там зараз непогано платять



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Міноборони Українські військові

Міністр інфраструктури впевнений, що участь в Операції об’єднаних сил позбавить людей ілюзій щодо Росії

Міністр інфраструктури Володимир Омелян запропонував українцям, які не підтримують припинення залізничного сполучення із Росією, стати учасниками-добровольцями Операції об’єднаних сил. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, контракт зі Збройними силами України дає змогу отримати добре оплачувану роботу. Міністр відзначив, що для працюючих у Росії українців є ризик бути заарештованими правоохоронними органами країни-агресора.

«Я пропоную тим громадянам, які проти цієї ідеї, взяти автомат і хоча б на тиждень поїхати в зону проведення АТО (нині - Операції об’єднаних сил, - «Главком»). Я думаю, у них багато ілюзій розвіється. У мене теж свого часу були друзі в Росії. Моя дружина мала там успішний бізнес. Ми це все зупинили. І жодної трагедії не сталося. Я вважаю, що це ницо, коли країна воює, люди гинуть, їздити в Росію і розказувати про родину, про бізнес, якесь спільне культурне минуле – його не було, це завжди була окупація. Якщо стоїть питання роботи – можна підписати контракт зі Збройними силами України. Там зараз платять непогані гроші. Це буде чесно в ситуації, коли ми перебуваємо в україно-російській війні. Якщо ні, завжди є вибір – працювати в Україні, працювати в ЄС, де платять більше, де комфортніше, де немає ризиків, що вас заарештують правоохоронні органи країни-агресора», - сказав він.

Щодо можливих закидів про звуження можливостей заробітку для людей на фоні купівлі Україною в Росії вугілля та ядерного палива урядовець заявив, що робить все від нього залежне, як міністра інфраструктури.

Омелян повідомив, що на рівні РНБО є розуміння його позиції щодо залізничного сполучення, проте в самому Радбезі ще тривають дискусії і він не готовий коментувати перебіг подій.

Очільник міністерства зазначив, що його відомство відстежує ситуацію із провідником, якого затримала російська сторона.

«Відстежую. Але ж таке траплялося не тільки з провідником: затримували автобусних перевізників, затримують наших громадян, які просто туди їздять, і через ці моменти ми також повинні припиняти будь-які контакти з РФ. Тому що завтра на місці цього провідника може бути будь-який український громадянин, який з власної необережності вирішив туди поїхати», - попередив Омелян.

Нагадаємо, 11 липня ФСБ Росії затримала громадянина України, провідника поїзда Ковель-Москва Сергія Бугайчука. Йому інкримінують те, що він у складі групи з трьох осіб (одна особа з яких названа тільки по імені) нібито переправляв через російсько-український кордон для подальшого перепродажу зброю - пістолет Glock 19, а також 10 стволів до пістолета Макаров. Бугайчук не визнає своєї провини. Наразі він перебуває у СІЗО.

Зазначимо, двоюрідний брат Омеляна - відомий український оперний співак Василь Сліпак. У 2014 році добровільно пішою воювати у зону АТО. Загинув 29 червня 2016 року поблизу смт. Луганське Бахмутського району в бою близько 6:00 від кулі снайпера.

6 вересня Рада національної безпеки та оборони України затвердила основні параметри оборонного бюджету на 2019 рік, на потреби сектора нацбезпеки та оборони буде спрямовано понад 5% ВВП.

Президент Петро Порошенко запропонував уряду передбачити у бюджеті на 2019 рік підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 30%.