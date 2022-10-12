Папа Римський відреагував на масований обстріл України

Папа Римський: «Моє серце завжди звернене до народу України»

Папа Римський Франциск засудив «безжальні бомбардування» українських міст російськими загарбниками і вкотре закликав зупинити війну. Про це повідомляє Reuters.

«Моє серце завжди звернене до народу України, особливо до тих, хто мешкає в місцях, які постраждали від бомбардувань», – сказав понтифік.

Також Папа помолився про те, що «може змінити серця людей, у руках яких доля війни, щоб вони могли зупинити цю хвилю насильства і відновити мирне співіснування».

Раніше Папа Римський Франциск відзначився черговою неоднозначною заявою про розв'язану Росією війну в Україні. Він назвав повномасштабне вторгнення Росії «третьою світовою» і знову заявив, що дії РФ спровокувало НАТО. Також Папа Римський Франциск занепокоєний тим, що над світом нависла ядерна загроза. Він закликав президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна завершити війну.