Головна Країна Політика
search button user button menu button

Папа Римський відреагував на масований обстріл України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Папа Римський відреагував на масований обстріл України
фото: vaticannews.va

Папа Римський: «Моє серце завжди звернене до народу України»

Папа Римський Франциск засудив «безжальні бомбардування» українських міст російськими загарбниками і вкотре закликав зупинити війну. Про це повідомляє Reuters.

«Моє серце завжди звернене до народу України, особливо до тих, хто мешкає в місцях, які постраждали від бомбардувань», – сказав понтифік.

Також Папа помолився про те, що «може змінити серця людей, у руках яких доля війни, щоб вони могли зупинити цю хвилю насильства і відновити мирне співіснування».

Раніше Папа Римський Франциск відзначився черговою неоднозначною заявою про розв'язану Росією війну в Україні.  Він назвав повномасштабне вторгнення Росії «третьою світовою» і знову заявив, що дії РФ спровокувало НАТО. Також Папа Римський Франциск занепокоєний тим, що над світом нависла ядерна загроза. Він закликав президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна завершити війну.

Читай також: Папа Римський Франциск починає прозрівати?
Теги: бомбардування обстріл Папа Римский війна росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Франциск говорив, що досягти миру можна лише шляхом прощення та діалогу
Папа Римський Франциск провів приватну аудієнцію із радницею Зеленського
1 жовтня, 15:13
Папа Римський відреагував на ядерні погрози Путіна
Папа Римський відреагував на ядерні погрози Путіна
21 вересня, 21:44
Папа Римський назвав морально прийнятним допомагати зброєю Україні
Морально прийнятно. Папа Римський прокоментував постачання зброї Україні
16 вересня, 02:45

Політика

Папа Римський відреагував на масований обстріл України
Папа Римський відреагував на масований обстріл України
Прем’єрка Британії планує якнайшвидше відвідати Україну
Прем’єрка Британії планує якнайшвидше відвідати Україну
Арестович розповів, як Путін відчайдушно шукає вихід з війни
Арестович розповів, як Путін відчайдушно шукає вихід з війни
Переговори США та РФ: Держдеп послав чіткий сигнал Путіну
Переговори США та РФ: Держдеп послав чіткий сигнал Путіну
Нардеп: Україна має взяти під контроль розвал Росії
Нардеп: Україна має взяти під контроль розвал Росії
ОДКБ розсипається. Соратник Зеленського розказав про ще одну ганебну поразку Путіна
ОДКБ розсипається. Соратник Зеленського розказав про ще одну ганебну поразку Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Схопився за стілець і кусав губи. Путін дивно поводився на зустрічі із президентом ОАЕ
89K
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
65K
Зустріч з Путіним та відповідь на ядерний удар. Головне з інтерв'ю Байдена CNN
54K
Соратник Зеленського викрив російську опозицію, яка мріє про крісло Путіна, а не про розвал імперії
46K
Вперше Путін програє війну
37K
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами

Новини

Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Сьогодні, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Сьогодні, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
Вчора, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Вчора, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту