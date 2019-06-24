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    Політика

    Парасюка не зареєструвала кандидатом в депутати із-за застави від «неналежної особи»

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    <span>Розмір грошової застави для кандидатів у одномандатному окрузі становить 41,7 тис. грн</span> - Парасюка не зареєструвала кандидатом в депутати із-за застави від «неналежної особи»
    Розмір грошової застави для кандидатів у одномандатному окрузі становить 41,7 тис. грн

    Якби Володимир Парасюк подавав документи не в останній день, то він мав би можливість повторно це зробити вже правильно все оформивши

    Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати чинному депутату Володимиру Парасюку через те, що застава була внесена «неналежною особою».

    Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко журналістам біля ЦВК у понеділок.

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    «У пана Парасюка є типова помилка. Заставу внесено не ним, а неналежною особою. Це єдина підстава для відмови, у нас таких відмов дуже багато», - зазначив Радченко.

    При цьому він додав, що якби Парасюк встиг подати документи раніше, а ЦВК йому б відмовила, то нардеп міг би повернути заставу як помилково перераховані кошти, а потім ще раз повторно подати документи.

    Радченко уточнив, що Парасюк подав документи до ЦВК в останні дні, передбачені для реєстрації, - 20 червня.

    Нагадаємо, на засіданні 23 червня Центральна виборча комісія відмовила Володимиру Парасюку і Аркадію Корнацькому в реєстрації кандидатом в народні депутати. Також ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил« Михайла Саакашвілі.

    Джерело: Укрінформ

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