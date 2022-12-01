Парламент дозволив списання кредитів на пошкоджене під час війни майно

Під кожен кейс позичальники мають в той чи інший момент надати кредитору підтверджуючі документи

Термін для подачі заявок – період дії в Україні воєнного стану та три місяці після дня його припинення

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №7441-1, яким дозволила списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджено або зруйновано під час війни. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідне рішення підтримали 265 нардепів.

Згідно з документом, призупинняються виплати по кредитах на рухоме/нерухоме майно, яке через війну:

Будь ласка, читайте текст після реклами

опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій;

пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій.

Також передбачається списання (прощення) кредиту на житло знищене внаслідок війни.

До другого читання нардепи прибрали обмеження щодо площі нерухомого майна. Але воно повинно станом на 23 лютого 2022 року бути єдиним місцем проживання сім’ї позичальника. Також станом на 23 лютого має бути відсутня прострочена заборгованість за таким договором.

Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію громадянам України за майно знищене внаслідок збройної агресії РФ. Розмір такої компенсації не може перевищувати основної суми кредиту позичальника. Інші збитки кредитора, наприклад неотримані проценти, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства за рахунок держави-агресора.

Анулювання заборгованості на автомобілі можливо для:

Будь ласка, читайте текст після реклами

знищених авто, теж прибрали до другого читання обмеження щодо двигуна. Але станом на 23 лютого 2022 року має бути єдиним авто в сім’ї позичальника;

якщо станом на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена на більше ніж 7 днів.

Термін для подачі заявок – період дії в Україні воєнного стану та три місяці після дня його припинення. Під кожен кейс позичальники мають в той чи інший момент надати кредитору підтверджуючі документи.

Раніше Мін’юст пояснив, коли Україна зможе отримати грошові компенсації від РФ.