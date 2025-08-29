Головна Країна Політика
Партія «Удар» засудила рішення уряду про погодження масових заходів з військовими

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Партія «Удар» засудила рішення уряду про погодження масових заходів з військовими
«Удар»: Уряд своїм рішенням фактично перетворює Генштаб на власний політичний інструмент цензора масових заходів
Партія закликала уряд скасувати своє рішення

Партія «Удар Віталія Кличка» заявила, що урядове рішення щодо обов’язкового погодження масових заходів із військовим командуванням має політичний характер і несе загрозу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву партії.

«Ми вважаємо цей крок політичним і загрозливим. Це не про безпеку. Це про страх влади перед людьми, перед громадським проявом позиції. Після атак на незалежність НАБУ та САП, після хвилі суспільного протесту  влада намагається знайти механізм заборони громадянських акцій, які виступають проти її часто незаконних дій. Найбільш цинічно, що робити це планують, прикриваючись військовими», – йдеться у повідомленні.

Партія «Удар Віталія Кличка» заявила, що уряд своїм рішенням фактично перетворює Генштаб на політичний інструмент цензора масових заходів. Військові, на думку партії, замість того щоб зосереджуватися на захисті країни від агресора, будуть змушені розглядати тисячі заяв від організаторів концертів, громадських організацій та активістів.

«Це не лише знецінює їхню місію, а й підставляє армію під політичну відповідальність за будь-які заборони. І, водночас, дає можливість владі «дозволяти/забороняти» ті чи інші масові акції, залишаючись формально поза кадром. Це неповага до громадянського суспільства, спроба підім’яти під себе демократію, використовуючи війну. Ми вже спостерігали подібну картинку, коли влада повністю зняла із себе відповідальність за мобілізацію та цілковито перекинула її на військових. Наслідки ми бачимо – катастрофічна нестача особового складу у підрозділах, яка жодним чином не обходить владу – вона ж формально тут ні до чого», – йдеться у заяві.

Партія закликала уряд скасувати своє рішення.

Нагадаємо, Кабмін постановив, що проведення урочистих масових заходів має погоджуватися з військовим командуванням в областях, а в столиці – з Генеральним штабом ЗСУ.

Відповідне доручення міністрам, керівникам центральних органів виконавчої влади, начальникам обласних, Київської міської військових адміністрацій дала премʼєр-міністерка Юлія Свириденко. Начальник КМВА Тимур Ткаченко пояснив, що дорученням не забороняються мітинги, йдеться виключно про погодження проведення культурних масових заходів.

