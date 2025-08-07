Росія пошкодила радар Patriot під час обстрілу України – генерал НАТО

Фахівці військово-повітряних сил Німеччини самостійно відремонтували пошкоджений радар

Кілька місяців тому Російська Федерація серйозно пошкодила радіолокаційний блок зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні. Німецьким фахівцям його вдалося відремонтувати і доставити в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника командувача з питань безпеки та підготовки НАТО в Україні Майка Келлера в інтерв'ю FAZ.

За словами генерал-майора, радар доставили назад до Німеччини, де фахівці визначили, що «це повна втрата, яку неможливо відновити». Оскільки заміна його на щойно придбаний та виготовлений радар зайняла б кілька років, експерти німецьких Повітряних сил спробували відремонтувати його самостійно і «фактично змогли це зробити, витрачаючи на це 16 годин на день з понеділка по суботу».

За словами Келлера, у липні радіолокаційну установку доставили назад до України і вона вже працює: «Буквально минулого тижня першу російську ціль було перехоплено саме за допомогою цієї радіолокаційної установки».

Нагадаємо, Німеччина поставить Україні дві системи Patriot після того, як домовиться з США про те, що Берлін буде першим у черзі на отримання нових систем замість переданих.

Раніше в Україну вже прибули система протиповітряної оборони Patriot та додаткові ракети-перехоплювачі завдяки угоді з Німеччиною. Пентагон і Білий дім використали цей крок, щоб переконати європейські країни ризикнути і надіслати свої наявні запаси до Києва, чекаючи, поки Америка їх поповнить. Однак для деяких країн це складне завдання, враховуючи, що їхні Patriot не будуть замінені до початку наступного року.

Як повідомлялося, перші американські системи протиповітряної оборони Patriot Україна отримає не раніше ніж навесні 2026 року. США очікують, що європейські союзники тимчасово передадуть Україні частину своїх Patriot, а згодом отримають нові установки від американського виробника RTX Corporation.

До слова, Міністерство оборони США веде переговори з низкою країн про постачання систем Patriot для України. Кількість держав, котрі братимуть участь в угодах наразі не розголошувалась. Зокрема, президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі Україна має домовленості про отримання трьох систем ППО Patriot із десяти, які потрібні.