Норвегія виділяє майже $700 млн на системи ППО для України

Норвегія та Німеччина профінансують дві системи Patriot, включно із ракетами для них

Системи протиповітряної оборони будуть поставлені з Німеччини до України

Норвегія виділяє майже 7 млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт уряду країни.

Як зазначається, системи протиповітряної оборони будуть поставлені з Німеччини до України. «Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо, щоб Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони. Німеччина і Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та цивільного населення від російських повітряних атак», – каже прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Норвегія та Німеччина профінансують дві системи Patriot, включно із ракетами для них. Крім того, як зазначається, Норвегія бере участь у закупівлі радіолокаційних станцій протиповітряної оборони німецького виробника Hensoldt та систем протиповітряної оборони від Kongsberg.

«Протиповітряна оборона також має вирішальне значення для захисту військових підрозділів та інфраструктури. Зараз, разом з Німеччиною, ми ще більше посилюємо наші зусилля», – заявив міністр оборони Торе Оншуус Сандвік.

Нагадаємо, на початку серпня Швеція, Норвегія і Данія повідомили, що дадуть близько п’яти мільярдів норвезьких крон на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні. Вона забезпечить швидке постачання Україні американської зброї й обладнання, посилить українську протиповітряну оборону, зокрема додатковими ракетами для системи ППО Patriot.

Як повідомлялося, Норвегія надає Україні мільярд крон, тобто приблизно $98 млн, які підуть на забезпечення імпорту газу для населення та промисловості під час зими.

До слова, президент України Володимир Зеленський поговорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, з яким домовився про зустріч.