Партія «Громадська сила» вперше пройшла до місцевих рад усіх рівнів на Дніпропетровщині

Регіональний проект, створений Красновим, тепер має суттєву політичну вагу в масштабах всієї області

За підсумками місцевих виборів 2015 року «Громадська сила» отримала свої фракції тільки в двох міськрадах — Дніпра та Нікополя. Однак через 5 років рівень довіри людей до цієї політичної сили істотно виріс по всій області. Тепер «Громадська сила» буде представлена в місцевих радах усіх рівнів. А лідер партії Загід Краснов продовжує боротьбу на мерських перегонах у Дніпрі, другий тур яких відбудеться 22 листопада.

Вперше в історії «Громадська сила» буде представлена в Дніпропетровській обласній раді, при цьому випередила низку всеукраїнських партій. Більш того, на думку політологів, за існуючих політичних розкладів саме у «Громадської сили» сьогодні «золота акція», без якої будь-кому буде фактично неможливо створити більшість в обласній раді.

Крім того, «Громадська сила» стала однією з шести політичних сил, які пройшли до Дніпровської районної ради. За неї віддали голоси понад 20 тисяч виборців.

Що стосується міських рад, то представництво партії збільшилася в Дніпрі, традиційно команду «Громадської сили» підтримали у Нікополі. І вперше депутати «Громадської сили» будуть у міськрадах Павлограда і Вільногірська. Істотно зріс рівень довіри до партії у Покрові та Апостоловому, де дуже молоді місцеві осередки партії.

Успішними виявилися вибори для «Громадської сили» і в ОТГ. Так, в Грушівській ОТГ в Криворізькому районі за «Громадський силу» проголосували 45,45% виборців - такого результату не мають навіть парламентські партії. Подолала прохідний бар'єр партія також у Новоолександрівці і Покровській ОТГ Нікопольського району.

ЦВК України оприлюднила ще не всі результати, тому представництво «Громадської сили» в місцевих радах ще може збільшиться. Але вже сьогодні очевидно, що регіональний проект, створений Загідом Красновим, тепер має суттєву політичну вагу в масштабах всієї області і великий потенціал.