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    Політика

    Партія «Громадська сила» вперше пройшла до місцевих рад усіх рівнів на Дніпропетровщині

    • Розсилка
    Загід Краснов 22 листопада буде змагатися за посаду мера Дніпра - Партія «Громадська сила» вперше пройшла до місцевих рад усіх рівнів на Дніпропетровщині
    Загід Краснов 22 листопада буде змагатися за посаду мера Дніпра

    Регіональний проект, створений Красновим, тепер має суттєву політичну вагу в масштабах всієї області

    За підсумками місцевих виборів 2015 року «Громадська сила» отримала свої фракції тільки в двох міськрадах — Дніпра та Нікополя. Однак через 5 років рівень довіри людей до цієї політичної сили істотно виріс по всій області. Тепер «Громадська сила» буде представлена в місцевих радах усіх рівнів. А лідер партії Загід Краснов продовжує боротьбу на мерських перегонах у Дніпрі, другий тур яких відбудеться 22 листопада.

    Вперше в історії «Громадська сила» буде представлена в Дніпропетровській обласній раді, при цьому випередила низку всеукраїнських партій. Більш того, на думку політологів, за існуючих політичних розкладів саме у «Громадської сили» сьогодні «золота акція», без якої будь-кому буде фактично неможливо створити більшість в обласній раді.

    Крім того, «Громадська сила» стала однією з шести політичних сил, які пройшли до Дніпровської районної ради. За неї віддали голоси понад 20 тисяч виборців.

    Що стосується міських рад, то представництво партії збільшилася в Дніпрі, традиційно команду «Громадської сили» підтримали у Нікополі. І вперше депутати «Громадської сили» будуть у міськрадах Павлограда і Вільногірська. Істотно зріс рівень довіри до партії у Покрові та Апостоловому, де дуже молоді місцеві осередки партії.

    Успішними виявилися вибори для «Громадської сили» і в ОТГ. Так, в Грушівській ОТГ в Криворізькому районі за «Громадський силу» проголосували 45,45% виборців - такого результату не мають навіть парламентські партії. Подолала прохідний бар'єр партія також у Новоолександрівці і Покровській ОТГ Нікопольського району.

    ЦВК України оприлюднила ще не всі результати, тому представництво «Громадської сили» в місцевих радах ще може збільшиться. Але вже сьогодні очевидно, що регіональний проект, створений Загідом Красновим, тепер має суттєву політичну вагу в масштабах всієї області і великий потенціал.

    вибори Дніпро партії Дніпропетровщина
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