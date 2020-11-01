Партія «ЄС» матиме найбільшу кількість депутатів у міськрадах обласних центрів

«Європейська Солідарність» – єдина партія, яка матиме фракції в міськраді кожного обласного центру України

Партія «Європейська Солідарність» матиме найбільше депутатів у міських радах обласних центрів. Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів (99,5%), проведеного Центральним штабом партії.

Кандидати від «Європейської Солідарності» обрані головами більш ніж в 100 ОТГ по всій Україні. Серед них – керівники з великим досвідом місцевого самоврядування, громадські активісти, молоді перспективні кандидати, які планують реалізовувати переваги децентралізації у своїх громадах.

«ЄС» – єдина партія, яка матиме фракції в міськраді кожного обласного центру України

Партія отримала перше місце на виборах до міськради в Києві, а також в обласних радах у Київській, Львівській, Тернопільській та Рівненській областях.

Нагадаємо, що європейська народна партія привітала «Європейську солідарність» з успіхом на місцевих виборах.