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    Політика

    Партія «ЄС» матиме найбільшу кількість депутатів у міськрадах обласних центрів

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    Партія «ЄС» матиме найбільшу кількість депутатів у міськрадах обласних центрів

    «Європейська Солідарність» – єдина партія, яка матиме фракції в міськраді кожного обласного центру України

    Партія «Європейська Солідарність» матиме найбільше депутатів у міських радах обласних центрів. Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів (99,5%), проведеного Центральним штабом партії. 

    Кандидати від «Європейської Солідарності» обрані головами більш ніж в 100 ОТГ по всій Україні. Серед них – керівники з великим досвідом місцевого самоврядування, громадські активісти, молоді перспективні кандидати, які планують реалізовувати переваги децентралізації у своїх громадах.

    «ЄС» – єдина партія, яка матиме фракції в міськраді кожного обласного центру України
    «ЄС» – єдина партія, яка матиме фракції в міськраді кожного обласного центру України

    Партія отримала перше місце на виборах до міськради в Києві, а також в обласних радах у Київській, Львівській, Тернопільській та Рівненській областях.

    Нагадаємо, що європейська народна партія привітала «Європейську солідарність» з успіхом на місцевих виборах.

    ЄС Європейська солідарність партії активісти самоврядування
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