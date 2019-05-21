Партія Вакарчука «Голос» зараз налічує 25 членів



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Команда Святослава Вакарчука Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Після реєстрації в Мінюсті в «Голос» почнуть набирати нових членів

Керівник штабу партії «Голос» повідомила, що наразі в партії є усього лише 25 членів.

«Ми не хотіли набирати нових членів, поки партія не буде зареєстрована в Міністерстві юстиції», - пояснила Клименко.

Також вона повідомила, що партія зараз має 24 осередки.

Нагадаємо, Міністерство юстиції 21 травня зареєструвало партію «Голос». Клименко заявила, що вони вирішили скористатися партією партнерів по бізнесу, яка була зареєстрована чотири роки тому, щоб йти на місцеві вибори.

«Ми розуміли, що часу у нас буде трохи і ми можемо не встигнути самостійно зареєструвати свою партію. Тому наші партнери з малого і середнього бізнесу дозволили нам використовувати свою партію, яку вони зареєстрували в 2015 році, щоб йти на місцеві вибори. Ми перереєстрували її в партію «Голос» і йдемо на вибори», - пояснила вона.

16 травня лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук представив партію «Голос», з якою він піде на парламентські вибори.