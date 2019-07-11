Рада прийняла звіт комісії по вбивству Гандзюк



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Борислав Береза нагримав на депутатів, які не хотіли слухати його виступ щодо результатів роботи ТСК

Звіт пропонує продовжити контроль за досудовими розслідуваннями щодо вбивства Гандзюк та Олешка

Верховна Рада прийняла звіт ТСК щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. За відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів.

Нагадаємо, 24 червня комісія подала звіт до Верховної Ради.

ТСК прийшла до висновку, що необхідно продовжувати контроль за досудовими розслідуваннями вбивств Катерини Гандзюк та бердянського активіста Віталія Олешко, а також напади на інших громадських активістів.

«Необхідно продовжити контроль за досудовими розслідуваннями щодо вбивства Катерини Гандзюк - через невстановлення органами досудового слідства замовників вбивства. Щодо навмисного вбивства Олешка – слідство триває, але результатів наразі немає», - сказав з трибуни голова ТСК Борислав Береза.

Він додав, що і досі суспільство і народні депутати не почули прізвища замовників вбивства Катерини Гандзюк.

«Констатовано невстановлення осіб, які замовили напад на Устименка та Михалика… Комісія визнає, що напади в Одесі на Стерненка, Устименка та інших мають системний характер», - відмітив Берез.

Генеральна прокуратура заявляла, що у справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є вірогідними виконавцями злочину. Зокрема, раніше повідомлялося, що підозра щодо ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) була змінена на ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).