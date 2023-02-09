Покарано понад 600 посадовців: Резніков про аудит у Міноборони

497 осіб було притягнуто до матеріальної відповідальності

Сотні посадовців Збройних сил та Міністерства оборони були притягнуті до відповідальності за результатами проведеного аудиту в Міноборони. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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«621 посадова особа Збройних Сил України та Міністерства оборони притягнута до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року, повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков», – заявив Резніков.

Він пояснив, що 497 осіб було притягнуто до матеріальної відповідальності, ще 124 до дисциплінарної.

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Резніков наголосив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавались до правоохоронних органів.

«Моя принципова позиція була, є і буде незмінною - нульова толерантність до будь-яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, - несуть і нестимуть відповідальність», - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Резніков повідомив, що після низки гучних скандалів Міністерство оборони планує перезавантаження антикорупційного управління та запровадження механізму громадського контролю.

Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.