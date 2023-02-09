Головна Країна Політика
search button user button menu button

Покарано понад 600 посадовців: Резніков про аудит у Міноборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Покарано понад 600 посадовців: Резніков про аудит у Міноборони
фото з відкритих джерел

497 осіб було притягнуто до матеріальної відповідальності

Сотні посадовців Збройних сил та Міністерства оборони були притягнуті до відповідальності за результатами проведеного аудиту в Міноборони. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«621 посадова особа Збройних Сил України та Міністерства оборони притягнута до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року, повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков», – заявив Резніков.

Він пояснив, що 497 осіб було притягнуто до матеріальної відповідальності, ще 124 до дисциплінарної.

Резніков наголосив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавались до правоохоронних органів.

«Моя принципова позиція була, є і буде незмінною - нульова толерантність до будь-яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, - несуть і нестимуть відповідальність», - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Резніков повідомив, що після низки гучних скандалів Міністерство оборони планує перезавантаження антикорупційного управління та запровадження механізму громадського контролю.

Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Читайте також: Продовольчий скандал та підозри у Міноборони: Резніков розкрив подробиці
Теги: історія міністр Міноборони продукти скандал Олексій Резніков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Резніков додав, що Україна як держава свого часу зробила стратегічну помилку, віддавши за російський газ, озброєння, яке сьогодні Росія використовує проти нас
Міноборони назвало три цілі атак РФ по цивільній інфраструктурі України
5 лютого, 17:20
У Міноборони планують удосконалити роботу військово-лікарських комісій
Міноборони удосконалить військово-лікарські комісії: п'ять напрямків
Вчора, 21:48
Уже з 6 лютого ЗСУ приступлять до навчань на танках
Міноборони повідомило, коли українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard
5 лютого, 17:46

Політика

Покарано понад 600 посадовців: Резніков про аудит у Міноборони
Покарано понад 600 посадовців: Резніков про аудит у Міноборони
Окупаційна влада Криму готується до української операції зі звільнення півострова
Окупаційна влада Криму готується до української операції зі звільнення півострова
Виступ Зеленського в Європарламенті: повний текст (відео)
Виступ Зеленського в Європарламенті: повний текст (відео)
Зеленський прибув до Європейської Ради (відео)
Зеленський прибув до Європейської Ради (відео)
Зеленський прибув до Брюсселя
Зеленський прибув до Брюсселя
Зеленський і Макрон разом відправилися в Брюссель на саміт ЄС (відео)
Зеленський і Макрон разом відправилися в Брюссель на саміт ЄС (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
«Де свині зі свастиками?». Кислиця різко відреагував на заяву музиканта Pink Floyd на Радбезі ООН
29K
Росія може висадити десант на півдні або півночі – розвідка
19K
Як після індексації змінюються пенсії для тих, хто працює: роз'яснення
19K
У Німеччині занепокоєні поставками танків Leopard 2 Україні – Bloomberg
17K
Хвилина мовчання: згадаймо телеоператора Павла Тимошенка
15K
Чому нас вчить кейс Арестовича?

Новини

Путін розповів, як ледь не вмер
Сьогодні, 18:49
Курйоз у прямому етері: Зеленський став президентом Британії
Сьогодні, 17:34
Київ перейменував проспект і площу Перемоги
Сьогодні, 16:59
Іран модифікує дрони-камікадзе для ударів РФ по Україні
Сьогодні, 16:40
У Києві ДТП за участю «швидкої»: серед постраждалих немовля (фото)
Сьогодні, 15:40
Генштаб повідомив, що спричинює найбільші втрати на фронті
Сьогодні, 14:59

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту