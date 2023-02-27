Порошенко закликав прискорити переговори про вступ України до Євросоюзу
«Демократія під час та після війни в Україні потребує підвищеної уваги» – зауважив п’ятий президент
Петро Порошенко зустрівся з делегацією Європейської народної партії на чолі з Президентом ЄНП Манфредом Вебером, яка перебуває у Києві.
«Радий вітати добрих друзів України, делегацію EPP – European People’s Party на чолі з Президентом Manfred Weber в офісі «Європейської Солідарності». Наша політична родина завжди була і залишається активним та потужним союзником України як у боротьбі проти російського агресора, так і просуванні до членства в ЄС та НАТО», – написав лідер партії на своїй сторінці у Facebook.
Порошенко розповів європейським партнерам про самовіддану роботу партійців Європейська Солідарність, які воюють на фронті та займаються волонтерством.
«Я також вдячний депутатам Європарламенту від ЄНП за сильний голос та лідерство у відстоюванні наших спільних інтересів у європейських інституціях – щодо надання Україні новітньої західної зброї та нової макрофінансової програми допомоги ЄС, посилення антиросійських санкцій, притягнення путінського режиму до міжнародної відповідальності та надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС», – зазначає Петро Порошенко.
Під час розмови також обговорили повоєнну розбудову європейської демократичної України. «Як наголошують партнери, «демократія під час та після війни в Україні потребує підвищеної уваги», – зауважив п’ятий президент.
Порошенко також закликав союзників посприяти початку переговорів про вступ до ЄС до кінця 2023 року та формуванню євроатлантичного консенсусу щодо членства України в НАТО.
«Ми також узгодили позиції щодо порядку денного Європейської народної партії, у тому числі щодо підвищення статусу політичної партії «Європейська Солідарність» в рамках родини ЄНП», – пише лідер партії.
Як раніше повідомив Петро Порошенко, «Європейська Солідарність» виконала необхідні умови для отримання статусу Асоційованого члена Європейської народної партії: «у Європейській народній партії підтвердили виконання всіх умов для того, щоб наша партія отримала статус «Асоційованого члена ЄНП». І вже у березні під час політичної асамблеї ЄНП ми очікуємо на позитивне голосування».
«Європейська Солідарність» офіційно увійшла до найбільшої і найвпливовішої політичної родини об’єднаної Європи – Європейської народної партії у 2019 році, а співпраця з ЄНП розпочалася ще у 2014-му.
«Наступним нашим кроком стане отримання повноцінного членства в ЄНП після вступу України до Європейського Союзу. «Європейська Солідарність» стане активним та потужним гравцем і в родині народників, і в самому Європейському Парламенті», – наголосив лідер партії.
Нагадаємо, Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC заявив, що Україні вкрай необхідні боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби та ППО. Він також закликав союзників прискорити рішення щодо винищувачів та постачання танків.
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