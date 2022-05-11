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    Шольц і Трюдо домовились посилити ізоляцію Росії

    Економічні санкції проти Росії посилюються - Шольц і Трюдо домовились посилити ізоляцію Росії
    Економічні санкції проти Росії посилюються

    Трюдо і Шольц координуватимуть дії для продовження підтримки України

    Канада та Німеччина разом працюватимуть над тим, щоб посилити економічну ізоляцію Росії. Про це під час телефонної розмови домовилися прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Укрінформ.

    «Лідери погодилися й надалі підтримувати тісну координацію для продовження підтримки України та подальшої економічної ізоляції Росії», – розповіли за підсумками розмови в офісі глави канадського уряду.

    Зазначається, що співрозмовники висловили занепокоєння глобальним впливом війни в Україні, в тому числі наслідками для енергетичної та продовольчої безпеки.

    «Прем’єр-міністр та канцлер відзначили український народ за його непохитну хоробрість перед російською агресією. Вони підтвердили тверду підтримку президента Володимира Зеленського та його уряду і зобов’язалися продовжувати економічну, безпекову та гуманітарну підтримку України», – заявили в офісі Трюдо.

    Нагадаємо, 8 травня у знищеному російськими військами Ірпені перебував канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Його супроводжують міністерка закордонних справ Мелані Жолі та віцепрем’єрка, міністерка фінансів Христя Фріланд. Трюдо був шокований руйнуваннями, яких завдали російські війська під час окупації.

    Після візиту до зруйнованого росіянами Ірпеня канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо приїхав до Києва та зустрівся із українським президентом Володимиром Зеленським.

    Канада надасть Україні NLAW та інше протитанкове озброєння, а також профінансує розмінування визволених від російських загарбників територій.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Шольц і Трюдо домовились посилити ізоляцію Росії