Прикордонники дорікнули Порошенку, що він не знає Конституцію

Прикордонна служба нагадала, що за Конституцією жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися в Україну

У Державній прикордонній службі (ДПСУ) запевняють, що не перешкоджали поверненню п’ятого президента Петра Порошенка в Україну. Про це йдеться у заяві ДПСУ.

«Петро Порошенко перетинав кордон згідно з нормами чинного законодавства. Аби уникнути інформаційних спекуляцій повідомляємо: під час перетину кордону Петром Порошенком українські прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства. Прикордонники фіксували маніпуляції що, начебто, пана Порошенка намагаються не пропустити в Україну», – йдеться у заяві.

У прикордонній службі нагадали, що за Конституцією жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися в Україну.

«Шкода, що не усі громадяни, в тому числі народні депутати та п’ятий президент України не обізнані зі статтею 33 Конституції України», – йдеться у повідомленні прикордонної служби.

Також під час заходів контролю про прибуття Петра Порошенка в Україну було поінформовано представників правоохоронних органів.

Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

«Вимагаю пояснити дії прикордонників щодо мого недопуску на територію України. Це – порушення закону!», – сказав Порошенко.

Натомість ДБР переконує, що лідера «Євросолідарності» не збиралися затримувати, а слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик до суду на сьогодні.

Згодом експрезидент пройшов паспортний контроль та виступив перед прихильниками. Дивіться виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Він, зокрема, звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

Перед відльотом з Варшави Порошенко опублікував відео. Також Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну. Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.