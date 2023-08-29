Присвоїли майно аеропорта: ексмер Одеси та двоє бізнесменів отримали підозру

НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса»

У 2011 році два одеських бізнесмени організували схему заволодіння майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса»

Слідчі Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої анткорупційної прокуратури викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса», вартість якого 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 рр. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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За даними слідства, у 2011 році два одеських бізнесмени організували схему заволодіння майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Вони зареєстрували спеціальне ТОВ, яке разом з Одеською міською радою заснувало товариство з розподілом часток 75% і 25% відповідно. Подальша мета товариства - отримання у власність та приватизація майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 мільйонів гривень.

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Колишній міський голова Одеси тоді забезпечив отримання згоди депутатів ОМР на створення товариства. Він розповів депутатам про нібито плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту.

Також посадовець вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу.

Ймовірно, мова йде про колишнього мера Одеси Олексія Костусєва, який очолював місто з 6 листопада 2010 року по 4 листопада 2013 року. Він родом з Росії.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук бізнесмена Володимира Галантерника, якому інкримінують причетність до створення злочинної організації в Одесі, яка завдала збитків територіальній громаді обсягом 689 млн грн.