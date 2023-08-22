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У квартиру путіністів у Німеччині прийшли правоохоронці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У квартиру путіністів у Німеччині прийшли правоохоронці
Путіністи у Німеччині потрапили у скандал
фото з відкритих джерел

Українка та росіянин, які фанатіть від Путіна, переконують, що Росія «не агресор», а, навпаки, «допомагає покласти край війні»

Поліція Кельна провела обшуки у квартирі колишнього офіцера російської армії Макса Шлюнда (Ростислава Теслюка) та його дружини Олени Колбасникової, які організовують акції на підтримку диктатора Володимира Путіна та війни в Україні. Старший прокурор міста Ульф Віллун повідомив виданню Kölner Stadt-Anzeiger, що подружжя підозрюють у незаконному зберіганні зброї.

Поліція перевіряла інформацію про те, що вони начебто володіють автоматом Калашнікова. Раніше Шлюнд надсилав фотографії з ним своїм знайомим у соціальних мережах. 

За словами прокурора, під час обшуку було вилучено зброю, яка зараз проходить експертизу. Зокрема, перевіряється її справжність. Можливо, це макет, додав Віллун.

Поліція взяла квартиру підозрюваних штурмом. У блозі, близькому до пари, стверджується, що під час обшуку Шлюнд отримав серйозні поранення. Прокурор цієї інформації не підтвердив.

20 серпня Колбасникова, яку німецькі ЗМІ називають «фанаткою Путіна», організувала у Кельні автопробіг під назвою «Світ із Росією». У ньому взяли 40 автомобілів замість заявлених 200. Віллун підкреслив, що слідчі дії не мають відношення до цього заходу.

Це не перший рейд у квартирі Колбасникової та Шлюнда. Поліція вже обшукувала їхній будинок у березні 2023 року у справі про збирання грошей на спорядження для російської армії. Як з'ясувалося, Колбаснікова їздила до Донбасу, де передала військовим РФ намети та радіоприймачі. Її підозрюють у  порушенні санкцій ЄС.

У червні суд оштрафував Колбасникову на 900 євро за висловлювання, що схвалюють вторгнення в Україну. Зокрема, вона заявила в інтерв'ю Bild Live, що Росія «не агресор», а, навпаки, «допомагає покласти край війні». Суд вважав її винною в виправданні злочинів. 

На початку січня Reuters випустило розслідування про прихильників Путіна в Німеччині. Агентство називало Колбасникову та Шлюнда прокремлівськими агентами впливу, яких спонсорує  «Російський дім» – організація у складі «Росспівробітництва». 

Колбасникова – уродженка України. Вона народилася у Дніпропетровську. Її брат досі живе в Україні та служить у поліції. Він заявив, що родина розірвала стосунки з жінкою через її пропутінську позицію. 

Справжнє ім'я Макса Шлюнда – Ростислав Теслюк. У Росії він був судимий за напад на людину з ножем і отримав умовний термін. Теслюк закінчив Військово-повітряну інженерну академію імені Жуковського, але не зміг побудувати кар'єру в авіації та працював у приватних охоронних фірмах.

У 2012 році він переїхав до Німеччини разом з дружиною, яка мала німецьке коріння. Потім у них народилася дочка. Через деякий час Теслюк пішов із родини до Колбасникової та змінив ім'я. 2022 року стало відомо, що він купив квартиру в Москві.

Нагадаємо, російський пропагандист Сладков із ностальгією згадує про те, як у 2014 році в Донецьку бойовики «ДНР» за будь-яку провину викрадали і садили на підвал мешканців Донбасу, а також використовували рабську працю викрадених людей, змушуючи їх копати окопи. Сладков каже, що таких рабів назвали роботами. Насправді їх називали «робокопами», бо змушували копати. Мій знайомий був таким «робокопом» і копав окопи в районі Саур-Могили, а потім утік.

Сладков відкритий садист, знущання з людей явно доставляють йому насолоду. Про підвали та тортури він розповідає із задоволеною посмішкою.

Все це називається в Росії «допомогою Донбасу» та денацифікацією. Вони цілком серйозно вважають, що такий «русскій мір» може бути привабливим і щиро не розуміють, чому українці не хочуть так жити.

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Теги: росія Німеччина розслідування пропагандист

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