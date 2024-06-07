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Підвищення тарифів на електрику покрило її ринкову вартість? Відповідь премʼєр-міністра

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Підвищення тарифів на електрику покрило її ринкову вартість? Відповідь премʼєр-міністра
З 1 червня цього року в Україні діє новий тариф на електроенергію
фото: glavcom.ua

Шмигаль зауважив, що покриття собівартості електроенергії дає можливість накопичення коштів зі сплати податків в бюджет двома державними компаніями, можливість проводити ремонтні роботи

Підвищення тарифів на світло для населення в Україні не покрило його ринкової вартості. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Це підняття не покрило ринкову вартість. Ринкова вартість електроенергії коливається в районі 7-8 грн. Ми встановили тариф 4,32 грн, виходячи з найдешевшої собівартості Енергоатому та Укргідроенерго, це дві державні компанії, плюс входить собівартість доставки людям. Це найменша собівартість найдешевшої енергії, яка у нас в державі на сьогодні доступна. Ми її віддаємо людям», – зауважив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що нічний тариф залишається 2,16 грн. Він вважає, що це буде стимулом для встановлення двозонних лічильників, щоб споживати більше електроенергії вночі, коли вона дешевша і доступніша.

«У будь-якому випадку, держава сплачує понад 90 млрд грн для того, щоб забезпечити цю неринкову ціну для населення», – заявив прем'єр-міністр.

Шмигаль зауважив, що покриття собівартості електроенергії дає можливість накопичення коштів зі сплати податків в бюджет двома державними компаніями, можливість проводити ремонтні роботи.

Премʼєр-міністр додав, що субсидії будуть перераховані автоматично, для цього не треба подавати ніяких документів.

«Люди, які потребуватимуть субсидій вже в нових умовах, в новому тарифі, подають свої заявки, отримують свої субсидії. Ми збільшуємо цей спеціальний рахунок коштом сплати податків державними енергетичними компаніями і, відповідно, будемо також відшкодовувати, щоб вразливі верстви населення могли повною мірою отримувати послуги, і вразливі категорії не відчували суттєвого впливу підняття тарифів», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, 31 травня Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.  Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року. Новий становитиме 4,32 гривні за кіловат.

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Теги: електроенергія Укренерго Міненерго енергетика Денис Шмигаль тарифи комуналка

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