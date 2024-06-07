Головна Країна Політика
search button user button menu button

27% ТЕС залишаються в робочому стані – Шмигаль

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
27% ТЕС залишаються в робочому стані – Шмигаль
73% ТЕС були зруйновані або ж пошкоджені
фото: Reuters

Наразі уряд працює над відновленням енергооб'єктів, аби до зими мати якомога більше генерації

Станом на 7 червня, внаслідок російських атак зруйновано або пошкоджено 73% теплових електростанцій (ТЕС). Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

За словами Шмигаля, внаслідок обстрілів зруйновано 42 енергоблоки, 27% великих ТЕС залишаються в робочому стані та 20 гідроенергетичних блоків наразі не працюють.

Прем'єр-міністр додав, що наразі уряд працює над відновленням, аби до зими мати якомога більше генерації. 

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів України дав завдання органам державної влади щодо зменшення споживання електроенергії. Шмигаль зазначив, що уряд рекомендує правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі – обмежити вуличне освітлення.

До слова, з 8 червня в Україні діятиме новий порядок відключень електроенергії, що дозволить збільшити кількість годин зі світлом.

Читайте також: «Укренерго» анонсувало графіки відключення електроенергії на 8 червня
Теги: Денис Шмигаль ТЕС Україна відключення електроенергія енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укренерго» повідомило про тимчасове покращення ситуації в енергосистемі
«Укренерго» повідомило про тимчасове покращення ситуації в енергосистемі
Сьогодні, 02:55
4 червня в Києві стабілізаційні відключення електроенергії можуть бути тривалішими
У Києві відключення світла будуть тривалішими: гендиректор Yasno назвав причину
3 червня, 21:53
Абрамович прилетів на російсько-українські переговори турецьким урядовим літаком зі своїм бізнес-партнером
Переговори з Росією навесні 2022 року і роль Абрамовича. Очевидець вказав на цікаву деталь
27 травня, 16:00
Спецпредставник МЗС подякував мавританській стороні за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у ході голосувань в ГА ООН
Україна відкрила нове посольство на Африканському континенті
24 травня, 11:59
Україна отримала ракети до системи ППО
Британія оприлюднила перелік озброєнь та обладнання, які отримала Україна у травні
20 травня, 02:34
Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі
Перемога Усика та вибухи у Криму: головне за ніч
19 травня, 06:25
«Рік важкої роботи був знівельований новою серією масованих обстрілів»
Україні потрібна розподілена енергетика для мінімізації шкоди від російських обстрілів – експерт
11 травня, 13:23
Колишній секретар РНБО Олексій Данілов призначений послом України в Молдові
Ексочільник спецслужб Молдови пояснив, що стоїть за призначенням Данілова послом
10 травня, 09:04
Бельгійський уряд ухвалив рішення щодо передачі Україні винищувачів
Бельгія передасть Україні F-16: Зеленський повідомив, коли чекати на винищувачі
7 травня, 20:33

Політика

Прийнято рішення про бронювання 90% працівників ДСНС та Нацполіції
Прийнято рішення про бронювання 90% працівників ДСНС та Нацполіції
27% ТЕС залишаються в робочому стані – Шмигаль
27% ТЕС залишаються в робочому стані – Шмигаль
Уряд прибрав скандальну умову для отримання відстрочки від мобілізації
Уряд прибрав скандальну умову для отримання відстрочки від мобілізації
Україна відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною
Україна відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною
Уряд спростив військовий облік для українців за кордоном
Уряд спростив військовий облік для українців за кордоном
Стефанчук підписав закон про англійську мову в Україні
Стефанчук підписав закон про англійську мову в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Китай підставив Росію. Як реагуватиме Кремль на цю важку «несподіванку»
38K
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
25K
Міноборони розвінчало міфи про застосунок «Резерв+»
13K
На Хмельниччині пролунали вибухи
13K
НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»
7432
Втрати ворога станом на 7 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Постачання Києву винищувачів Mirage 2000-5 з Франції: нові деталі від міністра Лекорню
Сьогодні, 20:19
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
Сьогодні, 17:43
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»
Вчора, 22:14
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив норму про імпорт 80% потрібної електроенергії
Вчора, 20:21
Збільшення тарифу не дасть змоги повністю відновити зруйновані електростанції – екс-міністр
Вчора, 18:24

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua