27% ТЕС залишаються в робочому стані – Шмигаль

73% ТЕС були зруйновані або ж пошкоджені

Наразі уряд працює над відновленням енергооб'єктів, аби до зими мати якомога більше генерації

Станом на 7 червня, внаслідок російських атак зруйновано або пошкоджено 73% теплових електростанцій (ТЕС). Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

За словами Шмигаля, внаслідок обстрілів зруйновано 42 енергоблоки, 27% великих ТЕС залишаються в робочому стані та 20 гідроенергетичних блоків наразі не працюють.

Прем'єр-міністр додав, що наразі уряд працює над відновленням, аби до зими мати якомога більше генерації.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів України дав завдання органам державної влади щодо зменшення споживання електроенергії. Шмигаль зазначив, що уряд рекомендує правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі – обмежити вуличне освітлення.

До слова, з 8 червня в Україні діятиме новий порядок відключень електроенергії, що дозволить збільшити кількість годин зі світлом.