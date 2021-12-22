Комуніст Симоненко виклав скандальне відео, а суд покарав дружину: деталі історії

СБУ виявила в інтернеті два відеозвернення Симоненка, які пропагують тоталітарний режим та комуністичну символіку

Підставою для винесення судового рішення стала пропаганда комуністичного тоталітарного режиму

Окружний адміністративний суд Києва 13 грудня ухвалив рішення про припинення діяльності столичного ТОВ «Голос. ЮА», власницею якою є дружина лідера Комуністичної партії України Оксана Ващенко. Про це повідомляє «Главком» на дані судового реєстру.

Ініціатором позову виступило міністерство юстиції. Позивач пояснив, що 15 травня 2020 року отримав інформацію від департаменту захисту національної державності Служби безпеки України щодо пропаганди комуністичного тоталітарного режиму та комуністичної символіки. Зокрема, на інтернет-ресурсі golos.ua, засновником якого є ТОВ «Голос. ЮА», 22 квітня 2020 року було розміщено статтю «150 лет со дня рождения Ленина: Петр Симоненко обратился к украинцам». Стаття містить відеозвернення лідера комуністів на фоні прапора червоного кольору із зображенням серпа та молота.

Також 9 травня 2020 року на цьому ж сайті вивісили відеозвернення, в якому лідер Комуністичної партії України виголошує привітання з нагоди Дня перемоги на фоні прапору червоного кольору із зображенням серпа, молота й п’ятикутної зірки.

На думку Мін’юсту, ці публікації пропагують комуністичний тоталітарний режим і порушують Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Натомість представник фірми дружини комуніста заперечував та просив відмовити у задоволенні позову. Більше того, як вважає відповідач, під час відеозвернення Петро Симоненко констатував події Другої Світової війни, що випливає з назви самої статті. Розміщені публікації несуть на меті виключно інформування населення та прихильників лідера Комуністичної партії. Самі ж висловлювання Симоненка не містили жодних посилів до розпалювання ворожнечі, конфлікту та загострення протиріч у суспільстві.

Дружина головного комуніста України Симоненка Оксана Ващенко (фото: golos.ua)

Водночас суд дійшов висновків про присутність пропаганди комуністичного тоталітарного режиму у перерахованих публікаціях. Також Феміда зауважила, що використання зображення (копії) так званого «Прапору Перемоги» не передбачено чинним законодавством як форму увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Крім суд наголосив, що рішенням Конституційного Суду України від 16 липня 2019 року, визнано конституційним Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Рішення Окружного адмінсуду Києва може бути оскаржено до апеляційної інстанції протягом 30 днів.