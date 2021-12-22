Антикорупційний суд заочно заарештував Дубілета

Там також зауважили, що рішення про арешт суд ухвалював без участі підозрюваного, оскільки вже понад пів року він перебуває у міжнародному розшуку.

Йдеться про колишнього голову правління Приватбанку Олександра Дубілета, якого разом із кількома експрацівниками фінустанови підозрюють у розтраті 8,2 млрд грн Приватбанку до його націоналізації. Водночас боржником визначили пов’язану з банком фірму Claresholm Marketing LTD.

28 жовтня суд дозволив заочне розслідування щодо ексглави Приватбанку Дубілета.

На початку жовтня повідомлялося, що ексглаву Приватбанку Дубілета взяли під домашній арешт в Ізраїлі.

Пізніше з'явилася інформація, що, ймовірно, Дубілету дозволено залишати будинок, але заборонено виїжджати за межі Ізраїлю.

Зазначимо, у вересні Вищий антикорупційний суд закрив провадження про арешт Дубілета.

Нагадаємо, у червні слідчий суддя Сергій Мойсак виніс рішення про заочний арешт Дубілета, оскільки той був поза межами України. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою йому призначили заочно «до моменту його фактичного затримання та доставлення до місця кримінального провадження». До того Дубілета оголосили у міжнародний розшук.

Але адвокат Дубілета повідомив, що його підзахисний надіслав електронний лист до Вищого антикорупційного суду, у якому вказав своє місце перебування. Дубілет повідомив, що з 2017 року проживає на території держави Ізраїль, зазначив адвокат.

За словами захисника, Дубілет не переховується від слідства та хоче брати участь у судових засіданнях. Водночас через обмеження в Ізраїлі він не може приїхати в Україну.

У грудні 2016 року Приватбанк був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери Приватбанку вивели понад $5,5 млрд. Кредити, які видавав Приватбанк юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій Приватбанку. Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Також ЗМІ розповіли, як Коломойський по шматочку відгризає майно Приватбанку.