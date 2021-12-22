Еще один нож в спину. Меган Маркл идет в суд

Жена принца Гарри выступит как свидетель в судебном процессе по делу принца Эндрю

Гражданка США Вирджиния Джуффре обвиняет 61-летнего принца Эндрю в сексуальном насилии. Она утверждает, что ее принуждали к сексу с Эндрю во время вечеринок у у бизнесмена-педофила Джеффри Эпштейн (покончил с собой в тюрьме в 2019 году). Тогда девушка была несовершеннолетней. Дело расследуется в США, пишет bbc.com.

В прессе много пишут об этом деле. Фото: открытые источники

Меган Маркл может быть вызвана для дачи показаний по ряду причин. По словам адвокатов обвинительной стороны, герцогиня Сассекская, жена принца Гарри, близко общалась с принцем Эндрю и «могла видеть то, что он делал» и может «обладать важными знаниями». Она также является человеком, на которого можно рассчитывать, что он «скажет правду». Но понравится ли эта правда британской королевской семье – большой вопрос.