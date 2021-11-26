  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Після зустрічі із Зеленським – до лікарні. Що відомо про журналістку, яку збили з ніг охоронці президента

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ганна Дзьоба зазнала травм та викликала медиків&nbsp; - Після зустрічі із Зеленським – до лікарні. Що відомо про журналістку, яку збили з ніг охоронці президента
    Ганна Дзьоба зазнала травм та викликала медиків 
    фото з відкритих джерел

    Журналістка спростувала той факт, що її збила машина, як вже почали писати у ЗМІ

    Охорона президента Зеленського після пресмарафону президента почала блокувати неакредитованих журналістів, які були поруч з будівлею, і завдала травм журналістці «Прямого» Ганні Дзьобі.

    «Ось прохід. Чотири балки. Впродовж нього стояли УДОшники, які попросили журналістів відійти. Десь приблизно метр від них стояли ми. Стояли впродовж цієї лінії. А от за нашою спиною стояла автівка легкова, в яку потім, як я розумію, сів Володимир Зеленський. Сказати стовідсотково, чи був це Володимир Зеленський, на жаль, не можу, з урахуванням того, що коли він проходив, без попередження УДОшники почали блокувати журналістів. І так вийшло, що в моєму випадку мені просто було йти нікуди. І мене представники УДО зіштовхнули на капот автівки, після чого з капоту автівки мене повалили на землю, і колеги вже відтягували мене з-під ніг», – розповіла Дзьоба.

    Журналістка також спростувала повідомлення, які почали з'являтись у ЗМІ, про те, що її нібито збила машина – насправді її повалили на машину, а вже звідти зіштовхнули, внаслідок чого журналістка зазнала травми.

    Після інциденту журналістка викликала «швидку», на яку чекала разом із представниками УДО.

    «Ось так завершилася пресконференція Володимира Зеленського», – підсумувала Дзьобаю

    Нагадаємо, сьогодні ввечері через агресивну президентську охорону журналістку ледве не затоптали ногами. Після закінчення пресмарафону Володимира Зеленського охоронці спочатку розпихували кореспондентів, які проводжали президента до авто, а потім збили з ніг журналістку телеканалу «Прямий».

    Під час пресмарафону Зеленський посварився також з іншим журналістом, Юрієм Бутусовим.

    Як вже стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

    Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов вважає, що єдиною адекватною відповіддю на звинувачення президента Володимира Зеленського у смертях на Донбасі через публікації, мав би бути ляпас. Однак журналіста зупинила повага до статусу президента.

    Також Зеленський і Шустер гостро з’ясовували стосунки. Зеленський звинуватив відомого журналіста в тому, що він «служить олігарху»

    Читайте також: «Чорна п’ятниця» Зеленського. Основні тези екстреного брифінгу президента


    Теги: ЗМІ Володимир Зеленський час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Після зустрічі із Зеленським – до лікарні. Що відомо про журналістку, яку збили з ніг охоронці президента