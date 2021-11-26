Після зустрічі із Зеленським – до лікарні. Що відомо про журналістку, яку збили з ніг охоронці президента

Журналістка спростувала той факт, що її збила машина, як вже почали писати у ЗМІ

Охорона президента Зеленського після пресмарафону президента почала блокувати неакредитованих журналістів, які були поруч з будівлею, і завдала травм журналістці «Прямого» Ганні Дзьобі.

«Ось прохід. Чотири балки. Впродовж нього стояли УДОшники, які попросили журналістів відійти. Десь приблизно метр від них стояли ми. Стояли впродовж цієї лінії. А от за нашою спиною стояла автівка легкова, в яку потім, як я розумію, сів Володимир Зеленський. Сказати стовідсотково, чи був це Володимир Зеленський, на жаль, не можу, з урахуванням того, що коли він проходив, без попередження УДОшники почали блокувати журналістів. І так вийшло, що в моєму випадку мені просто було йти нікуди. І мене представники УДО зіштовхнули на капот автівки, після чого з капоту автівки мене повалили на землю, і колеги вже відтягували мене з-під ніг», – розповіла Дзьоба.

Журналістка також спростувала повідомлення, які почали з'являтись у ЗМІ, про те, що її нібито збила машина – насправді її повалили на машину, а вже звідти зіштовхнули, внаслідок чого журналістка зазнала травми.

Після інциденту журналістка викликала «швидку», на яку чекала разом із представниками УДО.

«Ось так завершилася пресконференція Володимира Зеленського», – підсумувала Дзьобаю

Нагадаємо, сьогодні ввечері через агресивну президентську охорону журналістку ледве не затоптали ногами. Після закінчення пресмарафону Володимира Зеленського охоронці спочатку розпихували кореспондентів, які проводжали президента до авто, а потім збили з ніг журналістку телеканалу «Прямий».

Під час пресмарафону Зеленський посварився також з іншим журналістом, Юрієм Бутусовим.

Як вже стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов вважає, що єдиною адекватною відповіддю на звинувачення президента Володимира Зеленського у смертях на Донбасі через публікації, мав би бути ляпас. Однак журналіста зупинила повага до статусу президента.

Також Зеленський і Шустер гостро з’ясовували стосунки. Зеленський звинуватив відомого журналіста в тому, що він «служить олігарху»



